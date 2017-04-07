Симеоне – болельщикам «Атлетико»: «Поддерживайте команду, иначе будете похожи на фанатов «Реала»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне остался недоволен тем, как болельщики «матрасников» поддерживали команду в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад». Аргентинский специалист обратился к трибунам во время игры с призывом активнее выражать свои эмоции.

«Ребята, вы что, уснули? Что произошло? До конца сезона осталось не так много времени. Поддерживайте свою команду, иначе будете похожи на болельщиков «Реала».

Избавьтесь от бутерброда и кричите, ведь финиш уже близко», – заявил Симеоне.

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