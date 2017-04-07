Симеоне – болельщикам «Атлетико»: «Поддерживайте команду, иначе будете похожи на фанатов «Реала»

Я согласен с Диего, полностью согласен! Испанские болельщики Мадрида, самые тихие в Испании. Болельщики ФК "Барселоны" шумят на Камп Ноу шумят, поддерживают команду. На Висенте Кальдерон, вообще уши закладывает от фанатов "матрасников". А в Мадриде, привыкли освистывать только своих. Отвратительные болельщики. Вас нужно заставить болеть за сборную России, чтобы вы поняли, что потеряли.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне остался недоволен тем, как болельщики «матрасников» поддерживали команду в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад». Аргентинский специалист обратился к трибунам во время игры с призывом активнее выражать свои эмоции.
«Ребята, вы что, уснули? Что произошло? До конца сезона осталось не так много времени. Поддерживайте свою команду, иначе будете похожи на болельщиков «Реала».
Избавьтесь от бутерброда и кричите, ведь финиш уже близко», – заявил Симеоне.
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