Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду и Бензема подшутили над Лукасом из-за низкого роста испанца

    Футболисты «Реала» Криштиану Роналду и Карим Бензема перед матчем 29-го тура Примеры против «Алавеса» (3:0) подшутили над нападающим сливочных Лукасом в связи с низким ростом испанца. В частности, перед началом встречи в подтрибунном помещении оба игрока протянули Васкесу руки, намекнув, что он похож на ребенка.

    Отметим, что Лукас является самым низкорослым футболистом «Реала» – 173 сантиметра. В нынешнем сезоне 25-летний испанец принял участие в 26-ти матчах мадридского клуба в Примере, забив один гол и сделав четыре результативные передачи.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2017 22:41
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 7 апреля 2017, 00:20

      Я болею за барселону, но мне понравилась эта шутка. В реале нормальная моральная обстановка, честно меня это настораживает!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      Karakulov 6 апреля 2017, 23:10

      не обломался зато, на позитиве))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11