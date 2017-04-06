Роналду и Бензема подшутили над Лукасом из-за низкого роста испанца

Футболисты «Реала» Криштиану Роналду и Карим Бензема перед матчем 29-го тура Примеры против «Алавеса» (3:0) подшутили над нападающим сливочных Лукасом в связи с низким ростом испанца. В частности, перед началом встречи в подтрибунном помещении оба игрока протянули Васкесу руки, намекнув, что он похож на ребенка.

Отметим, что Лукас является самым низкорослым футболистом «Реала» – 173 сантиметра. В нынешнем сезоне 25-летний испанец принял участие в 26-ти матчах мадридского клуба в Примере, забив один гол и сделав четыре результативные передачи.