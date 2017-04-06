Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лингард подписал с «Манчестер Юнайтед» новый контракт до 2021 года

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард продолжит выступать за английский клуб. Как сообщает официальный сайт «красных дьяволов», 24-летний футболист подписал с командой новый контракт, рассчитанный до лета 2021 года.

    «Манчестер Юнайтед» всегда был частью моей жизни. Я нахожусь в структуре клуба с семи лет и безумно горд, когда в очередной раз надеваю футболку этого клуба», – сказал Лингард.

    Напомним, Лингард является воспитанником «МЮ». В нынешнем сезоне полузащитник провел за «красных дьяволов» в АПЛ 17 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2017 21:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11