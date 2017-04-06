Лингард подписал с «Манчестер Юнайтед» новый контракт до 2021 года

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард продолжит выступать за английский клуб. Как сообщает официальный сайт «красных дьяволов», 24-летний футболист подписал с командой новый контракт, рассчитанный до лета 2021 года.

«Манчестер Юнайтед» всегда был частью моей жизни. Я нахожусь в структуре клуба с семи лет и безумно горд, когда в очередной раз надеваю футболку этого клуба», – сказал Лингард.

Напомним, Лингард является воспитанником «МЮ». В нынешнем сезоне полузащитник провел за «красных дьяволов» в АПЛ 17 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.