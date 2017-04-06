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  • «Зенит» объявил, что игра с «Анжи» станет последней для команды на стадионе «Петровский»

«Зенит» объявил, что игра с «Анжи» станет последней для команды на стадионе «Петровский»

6 апреля 2017, 16:24
10

Матч 22-го тура чемпионата России против «Анжи» станет последним для «Зенита» на стадионе «Петровский». Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Следующие домашние игры «Зенит» по соглашению с РФС и УЕФА сыграет на стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове. До конца сезона команда проведет три встречи в Петербурге — в апреле с «Уралом» и в мае с «Тереком» и «Краснодаром». Точные даты матчей будут известны позднее.

Планируется, что сезон-2017/18 «Зенит» начнет на стадионе «Санкт-Петербург», который в июне и июле примет матчи Кубка конфедераций.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (10)
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bset
1491486159
Последним в этом сезоне. А потом доработка, во время которой будут снова на Петровском играть
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lims21
1491486287
Отмучился долгожитель.)
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Архипелаг Гуляк
1491486366
После "Анжи" прикроют клоповник и переедут на "Трясун-Арену".
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vladimir-7
1491486831
Ну, что, поздравляем Питерцев с новосельем. Удачи на новом стадионе!
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Чеба
1491488411
Не прошло и года))))))) Строительство стадиона, только за смертью посылать)))))
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dyema
1491492617
Сейчас завистников по-вылезает обсирать...
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Михас007
1491493974
анжи выиграет на посошок
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ufos73
1491494138
Ни когда не говори - ни когда ))))
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ВЛАДИВОСТОК
1491497625
Не буду дискуссировать..........по мне надо было на Петровском и завершить чемпионат а новый сезон на новом стадионе.........но хозяевам клуба виднее , так что я просто высказал своё мнение...
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