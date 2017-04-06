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    «Зенит» объявил, что игра с «Анжи» станет последней для команды на стадионе «Петровский»

    Матч 22-го тура чемпионата России против «Анжи» станет последним для «Зенита» на стадионе «Петровский». Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

    Следующие домашние игры «Зенит» по соглашению с РФС и УЕФА сыграет на стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове. До конца сезона команда проведет три встречи в Петербурге — в апреле с «Уралом» и в мае с «Тереком» и «Краснодаром». Точные даты матчей будут известны позднее.

    Планируется, что сезон-2017/18 «Зенит» начнет на стадионе «Санкт-Петербург», который в июне и июле примет матчи Кубка конфедераций.

    Источник: ФК «Зенит»

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    06.04.2017 16:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 6 апреля 2017, 19:53

      Не буду дискуссировать..........по мне надо было на Петровском и завершить чемпионат а новый сезон на новом стадионе.........но хозяевам клуба виднее , так что я просто высказал своё мнение...

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 апреля 2017, 18:55

      Ни когда не говори - ни когда ))))

      -2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Sergey Z 6 апреля 2017, 20:30

      Вообще то 2, грамотей )))
      « Никогда не говори «никогда», потому что «дни бегут так быстро и ни что не остается неизменным. »

      2
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      Рейтинг: +239

      Михас007 6 апреля 2017, 18:52

      анжи выиграет на посошок

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 6 апреля 2017, 18:30

      Сейчас завистников по-вылезает обсирать...

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 6 апреля 2017, 17:20

      Не прошло и года))))))) Строительство стадиона, только за смертью посылать)))))

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 апреля 2017, 16:53

      Ну, что, поздравляем Питерцев с новосельем. Удачи на новом стадионе!

      4
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 6 апреля 2017, 16:46

      После "Анжи" прикроют клоповник и переедут на "Трясун-Арену".

      1
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      Рейтинг: +99

      lims21 6 апреля 2017, 16:44

      Отмучился долгожитель.)

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 апреля 2017, 16:42

      Последним в этом сезоне. А потом доработка, во время которой будут снова на Петровском играть

      -1
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