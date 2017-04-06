«Зенит» объявил, что игра с «Анжи» станет последней для команды на стадионе «Петровский»

Матч 22-го тура чемпионата России против «Анжи» станет последним для «Зенита» на стадионе «Петровский». Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Следующие домашние игры «Зенит» по соглашению с РФС и УЕФА сыграет на стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове. До конца сезона команда проведет три встречи в Петербурге — в апреле с «Уралом» и в мае с «Тереком» и «Краснодаром». Точные даты матчей будут известны позднее.

Планируется, что сезон-2017/18 «Зенит» начнет на стадионе «Санкт-Петербург», который в июне и июле примет матчи Кубка конфедераций.