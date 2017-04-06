Мутко: «Сокращение участников в РФПЛ? После ЧМ-2018 можем увеличить чемпионат до 18 команд»

Глава РФС Виталий Мутко заявил, что в российской Премьер-лиге не предполагается сокращения количества участников.

Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что чемпионат может быть сокращен до 14 команд.

«Что касается профессионального футбола, то его структура будет сохранена. По количественному показателю никаких сокращений не предполагается. Более того, «Стратегия-2030» предусматривает, что после чемпионат мира, скорее всего, в сезоне-2019/20, может быть увеличение до 18 команд. Но только при условиях экономической стабильности клубов», – сказал Мутко.

Отмечается, что стратегия развития футбола в РФ до 2030 года будет обсуждаться на конференции РФС, которая пройдет в Москве в субботу.