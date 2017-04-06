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    Мутко: «Сокращение участников в РФПЛ? После ЧМ-2018 можем увеличить чемпионат до 18 команд»

    Глава РФС Виталий Мутко заявил, что в российской Премьер-лиге не предполагается сокращения количества участников.

    Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что чемпионат может быть сокращен до 14 команд.

    «Что касается профессионального футбола, то его структура будет сохранена. По количественному показателю никаких сокращений не предполагается. Более того, «Стратегия-2030» предусматривает, что после чемпионат мира, скорее всего, в сезоне-2019/20, может быть увеличение до 18 команд. Но только при условиях экономической стабильности клубов», – сказал Мутко.

    Отмечается, что стратегия развития футбола в РФ до 2030 года будет обсуждаться на конференции РФС, которая пройдет в Москве в субботу.

    Источник: ТАСС

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    06.04.2017 14:46
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    Комментарии27
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    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 6 апреля 2017, 17:08

      Но только при условиях экономической стабильности клубов», – сказал Мутко.
      --------------------------------------
      А откуда она возьмётся, стабильность? ))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 апреля 2017, 16:17

      Опять программой 2030 размахивают, вы для начала отчитайтесь о выполнении предыдущих программ, сколько потратили и какие результаты достигнуты. А то сплошная маниловщина и сказки о светлом будущем. Боюсь, что к 2030, будем банкротами. Расскажи г. Мутко, откуда придут деньги в футбол, что бы увеличить количество команд. Придут богатые зарубежные спонсоры ( Йогогама. Шевроле, Флай Эмирейтс....) или наш футбол будут смотреть по всему миру, как английский, испанский, немецкий. Откуда придут деньги? Привыкли болтать и ни за что не отвечать, тефлоновые вы наши.

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 6 апреля 2017, 16:07

      У всех столько негатива в комментариях, только я не пойму, почему? Что здесь такого плохого написано?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Nesterenko 6 апреля 2017, 17:01

      Что здесь плохого написано? Да болтовня это все.
      Что бы вот это говорить. нужно для начала ответить на один простой вопрос "Где деньги, Зин?". Откуда они придут в наш футбол, где взять состоятельные команды? Пускай распишет механизм, как возникнут прибыльные профессиональные команды.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Mamont88 6 апреля 2017, 22:33

      Ты про Мутко ?

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > kykyi 6 апреля 2017, 22:35

      Да они все так болтают и будут болтать, если на это пошло. Ты забыл в какой стране живешь?

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Mamont88 9 апреля 2017, 13:44

      пошел нахер, олень тупой!

      0
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      Рейтинг: +86

      Вервольф 6 апреля 2017, 16:02

      Устроили тут ромашку: сократить - увеличить...

      0
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 6 апреля 2017, 15:50

      интересно они там хоть иногда друг с другом общаются

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      Рейтинг: +23534

      Мары 6 апреля 2017, 15:45

      Знаменитую басню Крылова снова пытаются продекламировать по новому:
      Однажды лебедь раком щуку.
      Тут уже не кровати местами менять надо, а работниц новых нанимать.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 апреля 2017, 15:44

      как в басне Крылова Лебедь рак и щука

      1
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      Рейтинг: +198

      ded-53 6 апреля 2017, 15:42

      16 команд пока оптимальный вариант

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 апреля 2017, 15:29

      В РФС не знают, что нужно делать с футболом, но признаться в этом не могут. Вот
      и начинают с обсуждения количества команд в РФПЛ, а там может быть народ
      подскажет какое-нибудь решение.

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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 6 апреля 2017, 15:15

      Детектив получается!

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