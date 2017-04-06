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  • Мутко: «Сокращение участников в РФПЛ? После ЧМ-2018 можем увеличить чемпионат до 18 команд»

Мутко: «Сокращение участников в РФПЛ? После ЧМ-2018 можем увеличить чемпионат до 18 команд»

6 апреля 2017, 14:46
27

Глава РФС Виталий Мутко заявил, что в российской Премьер-лиге не предполагается сокращения количества участников.

Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что чемпионат может быть сокращен до 14 команд.

«Что касается профессионального футбола, то его структура будет сохранена. По количественному показателю никаких сокращений не предполагается. Более того, «Стратегия-2030» предусматривает, что после чемпионат мира, скорее всего, в сезоне-2019/20, может быть увеличение до 18 команд. Но только при условиях экономической стабильности клубов», – сказал Мутко.

Отмечается, что стратегия развития футбола в РФ до 2030 года будет обсуждаться на конференции РФС, которая пройдет в Москве в субботу.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий Прядкин Сергей
Комментарии (27)
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Чеба
1491479567
УХОДИ Виталя!!!!!!!!! ПРОШУ!!!!
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vodomut
1491479724
Мудко подумай,они сейчас еле ноги волочат и плачутся на напряжённый график-что бедет если увеличить число команд?
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Kulimen
1491480411
Ослы, вы хоть определитесь - сокращать или расширять будете. Сегодня говорят одно, завтра совершенно другое.
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nemolod
1491480485
После ЧМ-2018 все вернут назад : перейдут на весна-осень,отменят лимит,увеличат лигу до 22 команд (а может и больше),а потом к середине сезона половина из них станет банкротом,а другая половина,где будут либо частные клубы или те кто на нефтегазовом пайке создадут элитную лигу по принципу английского клуба,то есть есть финансы-играете,нет-до свидания!
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Garrincha58
1491482694
как в басне Крылова Лебедь рак и щука
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Мары
1491482717
Знаменитую басню Крылова снова пытаются продекламировать по новому: Однажды лебедь раком щуку. Тут уже не кровати местами менять надо, а работниц новых нанимать.
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волчарик
1491483046
интересно они там хоть иногда друг с другом общаются
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Nesterenko
1491484053
У всех столько негатива в комментариях, только я не пойму, почему? Что здесь такого плохого написано?
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kykyi
1491484659
Опять программой 2030 размахивают, вы для начала отчитайтесь о выполнении предыдущих программ, сколько потратили и какие результаты достигнуты. А то сплошная маниловщина и сказки о светлом будущем. Боюсь, что к 2030, будем банкротами. Расскажи г. Мутко, откуда придут деньги в футбол, что бы увеличить количество команд. Придут богатые зарубежные спонсоры ( Йогогама. Шевроле, Флай Эмирейтс....) или наш футбол будут смотреть по всему миру, как английский, испанский, немецкий. Откуда придут деньги? Привыкли болтать и ни за что не отвечать, тефлоновые вы наши.
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Tostao
1491487697
Но только при условиях экономической стабильности клубов», – сказал Мутко. -------------------------------------- А откуда она возьмётся, стабильность? ))
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