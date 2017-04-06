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    Симеоне: «С вопросом о переходе Эрнандеса в «Реал» лучше обратиться к руководству «Атлетико»

    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне не смог однозначно ответить, переходит ли защитник «Алавеса» Тео Эрнандес в «Реал» или нет. Напомним, он выступает в составе «Алавеса» на правах аренды до конца текущего сезона

    «Я всегда стою на стороне футболистов и желаю им всего наилучшего. После окончания сезона мне скажут, какие игроки будут в моем распоряжении на следующий год. Около месяца назад у нас была беседа с Тео. И он знает мою позицию.

    Я лично очень доволен его игрой, но меня не беспокоит вопрос о том, перейдет ли он в «Реал». Но с этим вопросом лучше обратиться к нашему руководству», – приводит слова Симеоне Ondacero.

    Ранее стало известно, что сумма трансфера Эрнандеса в «Реал» составит 24 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 24 матча в Примере, записав на свой счет три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2017 09:06
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