АПЛ. «Ливерпуль» не удержал победу в матче против «Борнмута»

Гол нападающего «Борнмута» Джошуа Кинга не позволил «Ливерпулю» оформить домашнюю победу во встрече 31 тура английской Премьер-лиге. В матче, завершившемся со счетом 2:2, также отличились Беник Афобе, Филиппе Коутиньо и Дивок Ориги.

«Ливерпуль» набрал 60 баллов и остался на третьей строчке в турнирной таблице. «Бормнут» занимает 14 место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 31 тур

Ливерпуль — Борнмут — 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 — Афобе, 7; 1:1 — Коутиньо, 40; 2:1 — Ориги, 59; 2:2 — Кинг, 87.

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