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    АПЛ. «Ливерпуль» не удержал победу в матче против «Борнмута»

    Гол нападающего «Борнмута» Джошуа Кинга не позволил «Ливерпулю» оформить домашнюю победу во встрече 31 тура английской Премьер-лиге. В матче, завершившемся со счетом 2:2, также отличились Беник Афобе, Филиппе Коутиньо и Дивок Ориги.

    «Ливерпуль» набрал 60 баллов и остался на третьей строчке в турнирной таблице. «Бормнут» занимает 14 место.

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 31 тур

    Ливерпуль — Борнмут — 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 — Афобе, 7; 1:1 — Коутиньо, 40; 2:1 — Ориги, 59; 2:2 — Кинг, 87.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2017 00:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3795

      serppion 6 апреля 2017, 14:09

      Ливер - симпатичная команда и, пожалуй, самая игровая в АПЛ. Когда научится "забирать своё" - станет чемпионом.

      1
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      Рейтинг: +113

      df44 6 апреля 2017, 08:00

      как всегда

      0
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 6 апреля 2017, 07:48

      как же тяжело болеть за ливерпуль(((

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 6 апреля 2017, 00:20

      Ливер стал играть неровно :(

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