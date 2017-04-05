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  • Кутепов: «Чемпионская игра? В этом плане «Спартаку» есть куда расти. Причем прилично»

Кутепов: «Чемпионская игра? В этом плане «Спартаку» есть куда расти. Причем прилично»

5 апреля 2017, 19:22
10

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о шансах московского клуба стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона. По словам футболиста, красно-белым необходимо расти в игровом плане, чтобы говорить о золотых медалях.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

– Красно-белые сейчас показывают чемпионскую игру?

– В этом плане нам есть куда расти. Причем прилично. Любому хочется взять титул. Но нам еще рано об этом говорить. И не время говорить о чемпионской игре «Спартака».

– Кто представляет более серьезную угрозу – «Зенит» или ЦСКА?

– Для нас любая осечка может стоить очень дорого. Нельзя нигде оступаться. Ни в Уфе, ни с Томском у себя дома. Так что не стоит смотреть на конкурентов.

– То есть согласны с Андреем Ещенко, который считает, что наибольшая опасность для «Спартака» – сам «Спартак»?

– Да. Труднее всего бороться с самим с собой…

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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sochi-2013
1491410032
Кто пацана подставляет? Зачем его втягивают в эти разговоры? Ему бы помолчать и на поле игрой доказывать, что в сборной он не смог показать уровень потому, что ну перенервничал, ну живот прихватило, ну .... мало ли что.
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roma33rus
1491410709
Что-то разговорился !Лучше бы играл а не болтал!
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Диктор
1491411189
Вы уж постарайтесь рябятушки-не подведите нас в наших ожиданиях.
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Мары
1491415479
Хорошо, что Илья это понимает.Если бы стал рассусоливать по поводу кто хуже , а кто лучше, на нём надо было бы поставить крест.А так судя по всему парень знает чего хочет и медные трубы ему не грозят. Толк будет.!!!
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RedWhiteFans2
1491416231
Да уж в Спартаке по ходу есть помимо футбольной ещё и школа разговорного жанра. Ещё пороха не нюхал а говорит как будто вся грудь в орденах.
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Урия Гип
1491423245
Корни аж с шестого места растут.
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GeorgeXIII
1491426626
хва разговаривать, вперед к победам!!!
Ответить
Дмитрий(кб)
1491428169
Немного осталось.
Ответить
Zeff
1491438914
Есть кому ещё проиграть! Есть!
Ответить
lims21
1491486529
Илюше точно ещё расти и расти.
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