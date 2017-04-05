Кутепов: «Чемпионская игра? В этом плане «Спартаку» есть куда расти. Причем прилично»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о шансах московского клуба стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона. По словам футболиста, красно-белым необходимо расти в игровом плане, чтобы говорить о золотых медалях.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

– Красно-белые сейчас показывают чемпионскую игру?

– В этом плане нам есть куда расти. Причем прилично. Любому хочется взять титул. Но нам еще рано об этом говорить. И не время говорить о чемпионской игре «Спартака».

– Кто представляет более серьезную угрозу – «Зенит» или ЦСКА?

– Для нас любая осечка может стоить очень дорого. Нельзя нигде оступаться. Ни в Уфе, ни с Томском у себя дома. Так что не стоит смотреть на конкурентов.

– То есть согласны с Андреем Ещенко, который считает, что наибольшая опасность для «Спартака» – сам «Спартак»?

– Да. Труднее всего бороться с самим с собой…