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    Кутепов: «Чемпионская игра? В этом плане «Спартаку» есть куда расти. Причем прилично»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о шансах московского клуба стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона. По словам футболиста, красно-белым необходимо расти в игровом плане, чтобы говорить о золотых медалях.

    На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

    – Красно-белые сейчас показывают чемпионскую игру?

    – В этом плане нам есть куда расти. Причем прилично. Любому хочется взять титул. Но нам еще рано об этом говорить. И не время говорить о чемпионской игре «Спартака».

    – Кто представляет более серьезную угрозу – «Зенит» или ЦСКА?

    – Для нас любая осечка может стоить очень дорого. Нельзя нигде оступаться. Ни в Уфе, ни с Томском у себя дома. Так что не стоит смотреть на конкурентов.

    – То есть согласны с Андреем Ещенко, который считает, что наибольшая опасность для «Спартака» – сам «Спартак»?

    – Да. Труднее всего бороться с самим с собой…

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2017 19:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +99

      lims21 6 апреля 2017, 16:48

      Илюше точно ещё расти и расти.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 6 апреля 2017, 03:35

      Есть кому ещё проиграть! Есть!

      1
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      Рейтинг: +26

      Дмитрий(кб) 6 апреля 2017, 00:36

      Немного осталось.

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 6 апреля 2017, 00:10

      хва разговаривать, вперед к победам!!!

      0
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      Рейтинг: +1478

      Урия Гип 5 апреля 2017, 23:14

      Корни аж с шестого места растут.

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 5 апреля 2017, 21:17

      Да уж в Спартаке по ходу есть помимо футбольной ещё и школа разговорного жанра. Ещё пороха не нюхал а говорит как будто вся грудь в орденах.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 апреля 2017, 21:04

      Хорошо, что Илья это понимает.Если бы стал рассусоливать по поводу кто хуже , а кто лучше, на нём надо было бы поставить крест.А так судя по всему парень знает чего хочет и медные трубы ему не грозят.
      Толк будет.!!!

      -3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 апреля 2017, 19:53

      Вы уж постарайтесь рябятушки-не подведите нас в наших ожиданиях.

      3
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      Рейтинг: +156

      roma33rus 5 апреля 2017, 19:45

      Что-то разговорился !Лучше бы играл а не болтал!

      1
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 5 апреля 2017, 19:33

      Кто пацана подставляет? Зачем его втягивают в эти разговоры? Ему бы помолчать и на поле игрой доказывать, что в сборной он не смог показать уровень потому, что ну перенервничал, ну живот прихватило, ну .... мало ли что.

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