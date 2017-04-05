Гендиректор тульского «Арсенала»: «Не вижу ни одного плюса от сокращения количества команд в РФПЛ»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов считает не целесообразным сокращение количества команд Премьер-лиги. Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил о готовности уменьшить количество клубов до 14-ти.

– Я не понимаю, за счет чего может вырасти уровень чемпионата, если число команд будет уменьшено. Просто не понимаю, почему он должен вырасти. Это первое. Не считаю, что это правильно, тем более в преддверии чемпионата мира. Если речь идет о том, что будет более серьезная борьба в каждом матче, – посмотрите на то, что сейчас происходит в турнирной таблице. Все команды решают определенные задачи. У нас практически нет проходных игр. Этим чемпионат и хорош.

– То есть вы считаете, сейчас нецелесообразно уменьшать количество команд в РФПЛ?

– Абсолютно. Даже говорить об этом нет смысла.

– И это никак не повысит уровень финансовой стабильности лиги?

– Никаким образом. Наоборот. Уменьшится количество матчей и практики у футболистов. Вообще не вижу ни единого положительного момента в этой истории.

– То есть вы не поддерживаете эту идею? Она ведь будет обсуждаться.

– Нет, конечно. Я беседовал с нашим президентом, и у него абсолютно такое же мнение.

«Арсенал» находится 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.