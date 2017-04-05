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  • Гендиректор тульского «Арсенала»: «Не вижу ни одного плюса от сокращения количества команд в РФПЛ»

Гендиректор тульского «Арсенала»: «Не вижу ни одного плюса от сокращения количества команд в РФПЛ»

5 апреля 2017, 18:49
3

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов считает не целесообразным сокращение количества команд Премьер-лиги. Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил о готовности уменьшить количество клубов до 14-ти.

– Я не понимаю, за счет чего может вырасти уровень чемпионата, если число команд будет уменьшено. Просто не понимаю, почему он должен вырасти. Это первое. Не считаю, что это правильно, тем более в преддверии чемпионата мира. Если речь идет о том, что будет более серьезная борьба в каждом матче, – посмотрите на то, что сейчас происходит в турнирной таблице. Все команды решают определенные задачи. У нас практически нет проходных игр. Этим чемпионат и хорош.

– То есть вы считаете, сейчас нецелесообразно уменьшать количество команд в РФПЛ?

– Абсолютно. Даже говорить об этом нет смысла.

И это никак не повысит уровень финансовой стабильности лиги?

– Никаким образом. Наоборот. Уменьшится количество матчей и практики у футболистов. Вообще не вижу ни единого положительного момента в этой истории.

– То есть вы не поддерживаете эту идею? Она ведь будет обсуждаться.

– Нет, конечно. Я беседовал с нашим президентом, и у него абсолютно такое же мнение.

«Арсенал» находится 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал
Комментарии (3)
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Black Giz
1491408319
А плюсов никто не видит. Кроме пары-тройки чинуш, которые в футболе понимают столько же, сколько я в балете.
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пряник929
1491426128
Трезво мыслишь
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Aleksandr_1986_Spb_
1491446504
Как то стыдно будет если в такой огромной стране и при 145 млн жителей будет всего скажем 14 команд. Мы же не какие-нибудь Швейцария или Шотландия
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