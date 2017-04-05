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    Гендиректор тульского «Арсенала»: «Не вижу ни одного плюса от сокращения количества команд в РФПЛ»

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов считает не целесообразным сокращение количества команд Премьер-лиги. Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил о готовности уменьшить количество клубов до 14-ти.

    – Я не понимаю, за счет чего может вырасти уровень чемпионата, если число команд будет уменьшено. Просто не понимаю, почему он должен вырасти. Это первое. Не считаю, что это правильно, тем более в преддверии чемпионата мира. Если речь идет о том, что будет более серьезная борьба в каждом матче, – посмотрите на то, что сейчас происходит в турнирной таблице. Все команды решают определенные задачи. У нас практически нет проходных игр. Этим чемпионат и хорош.

    – То есть вы считаете, сейчас нецелесообразно уменьшать количество команд в РФПЛ?

    – Абсолютно. Даже говорить об этом нет смысла.

    И это никак не повысит уровень финансовой стабильности лиги?

    – Никаким образом. Наоборот. Уменьшится количество матчей и практики у футболистов. Вообще не вижу ни единого положительного момента в этой истории.

    – То есть вы не поддерживаете эту идею? Она ведь будет обсуждаться.

    – Нет, конечно. Я беседовал с нашим президентом, и у него абсолютно такое же мнение.

    «Арсенал» находится 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2017 18:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 6 апреля 2017, 05:41

      Как то стыдно будет если в такой огромной стране и при 145 млн жителей будет всего скажем 14 команд. Мы же не какие-нибудь Швейцария или Шотландия

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 6 апреля 2017, 00:02

      Трезво мыслишь

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 5 апреля 2017, 19:05

      А плюсов никто не видит. Кроме пары-тройки чинуш, которые в футболе понимают столько же, сколько я в балете.

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