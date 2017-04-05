Спортивный директор «Рубина»: «Учитывая финансовое положение команд, сокращение числа клубов РФПЛ может быть выходом»

Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев прокомментировал возможное сокращение числа команд в Премьер-лиге. По мнению функционера, подобная мера может стать выходом из сложного положения для большинства клубов.

«Считаю, что и 16 команд мало для нашей страны, должно быть больше. Но, учитывая сложившуюся ситуацию с финансированием команд и что происходит с инфраструктурой даже клубов премьер-лиги, подобное решение может быть временным выходом из трудной ситуации. Сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперед в будущем. Но при этом необходимо неукоснительно придерживаться регламента и иметь четкие критерии оценки финансового состояния клубов, чтобы не было случаев невыполняемых поручительств», – заявил Фахриев.

Напомним, ранее глава РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига планирует сократить число участников с 16 до 14 команд.