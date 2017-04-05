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    Спортивный директор «Рубина»: «Учитывая финансовое положение команд, сокращение числа клубов РФПЛ может быть выходом»

    Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев прокомментировал возможное сокращение числа команд в Премьер-лиге. По мнению функционера, подобная мера может стать выходом из сложного положения для большинства клубов.

    «Считаю, что и 16 команд мало для нашей страны, должно быть больше. Но, учитывая сложившуюся ситуацию с финансированием команд и что происходит с инфраструктурой даже клубов премьер-лиги, подобное решение может быть временным выходом из трудной ситуации. Сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперед в будущем. Но при этом необходимо неукоснительно придерживаться регламента и иметь четкие критерии оценки финансового состояния клубов, чтобы не было случаев невыполняемых поручительств», – заявил Фахриев.

    Напомним, ранее глава РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига планирует сократить число участников с 16 до 14 команд.

    Источник: ТАСС

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    05.04.2017 16:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 5 апреля 2017, 19:08

      Суки правят беспределом!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 5 апреля 2017, 17:30

      Когда с 18ти до 16ти сокращали тоже говорили:"Шаг назад - два вперёд". И где мы теперь?

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 5 апреля 2017, 17:11

      Зарплаты урежьте футболистам и функционерам и все будет нормально, всем хватит. Зарплату надо зарабатывать , а не получать!!!

      3
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 5 апреля 2017, 17:06

      надо от госфинансирования команд отказаться,лимит убрать-тогда и ясно будет сколько команд нужно.а то платим баснословные деньги буратинам из госбюджета,а им всё мало

      2
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