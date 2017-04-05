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  • Газзаев: «Сократить РФПЛ до 14-ти команд? Делать такие заявления накануне ЧМ-2018 – возмутительно»

Газзаев: «Сократить РФПЛ до 14-ти команд? Делать такие заявления накануне ЧМ-2018 – возмутительно»

5 апреля 2017, 14:13
35

Заместитель главы комитета по спорту в Государственной Думе РФ Валерий Газзаев прокомментировал информацию о возможном сокращении Премьер-лиги до 14-ти команд.

«Делать подобные заявления накануне домашнего чемпионата мира – возмутительно и неправильно с политической точки зрения! Нужно полностью реформировать наш футбол, а не защищать интересы отдельных клубов. Как вообще можно говорить о сокращении РФПЛ до 14 команд, когда Премьер-лигу нужно расширять до 18 клубов?

Такой огромной стране, как Россия, ни в коем случае нельзя равняться на государства вроде Норвегии или Дании. При всем уважении к ним, чемпионаты этих стран не входят в авангард европейского футбола. А наш чемпионат находится на шестом месте в Европе. Во всех чемпионатах лидирующей пятерки минимум 18 команд играют в главной лиге. А чаще – 20.

Уменьшать нужно количество профессиональных клубов. А команды, из года в год испытывающие финансовые проблемы, должны научиться зарабатывать самостоятельно – на продаже телевизионных прав и атрибутики на стадионах. Так живет весь футбольный мир, и на это нужно ориентироваться и нам. Пора уходить от ситуации, при которой клубы живут на бюджетные средства», – сказал Газзаев.

Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что сокращение команд повысит качество футбола в лиге.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (35)
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Чеба
1491390949
Вот сейчас я с ним согласен, хоть усы он и не сбрил)
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ArReal
1491392858
А зачем нужны такие команды как Томь? - веселить местное население*?
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aam
1491394437
Так играть накануне ЧМ-2018 - возмутительно.
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Garrincha58
1491394548
Газзаев или тупит или просто не понимает что кол-во игр не уменьшится просто надо вводить новшества в формулу проведения чемпионата повторяю 2 круга потом делить команды на пополам и еще два круга одни выявляют лидеров другие аутсайдеров и кол-во игр еще больше будет просто проходных матчей будет меньше да и зритель попрет на такие матчи где накал борьбы будет высокий
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Виталич
1491394649
а что ж он на средства РосГидра жил..и все просрал..
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vick-north-west
1491394685
Пес дело говорит, может, Прядкин и прислушается.
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DIDI 23
1491395043
Сократить до 8 команд, играть в 4 круга.
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ufos73
1491397123
Да прав, но зачем у каждой "бабушки с лавочки" вью брать? Что пес, что червь, как будто в стране адекватных людей нет
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kykyi
1491401320
Он сам то понял, что сказал. Тезис первый (Газзаева) Количество клубов в РФПЛ нужно увеличивать. Тезис второй (Газзаева) Количество профессиональных клубов нужно уменьшить РФПЛ у нас, как будто профессиональная лига. Короче депутат, несет все подряд, без разбора.
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erma
1491415357
Итак ничего не делают, а тут вообще и играть не надо - мечта для футболистов. Футбол ведь для зрителей так? Будем смотреть английскую лигу?
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