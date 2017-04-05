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    Газзаев: «Сократить РФПЛ до 14-ти команд? Делать такие заявления накануне ЧМ-2018 – возмутительно»

    Заместитель главы комитета по спорту в Государственной Думе РФ Валерий Газзаев прокомментировал информацию о возможном сокращении Премьер-лиги до 14-ти команд.

    «Делать подобные заявления накануне домашнего чемпионата мира – возмутительно и неправильно с политической точки зрения! Нужно полностью реформировать наш футбол, а не защищать интересы отдельных клубов. Как вообще можно говорить о сокращении РФПЛ до 14 команд, когда Премьер-лигу нужно расширять до 18 клубов?

    Такой огромной стране, как Россия, ни в коем случае нельзя равняться на государства вроде Норвегии или Дании. При всем уважении к ним, чемпионаты этих стран не входят в авангард европейского футбола. А наш чемпионат находится на шестом месте в Европе. Во всех чемпионатах лидирующей пятерки минимум 18 команд играют в главной лиге. А чаще – 20.

    Уменьшать нужно количество профессиональных клубов. А команды, из года в год испытывающие финансовые проблемы, должны научиться зарабатывать самостоятельно – на продаже телевизионных прав и атрибутики на стадионах. Так живет весь футбольный мир, и на это нужно ориентироваться и нам. Пора уходить от ситуации, при которой клубы живут на бюджетные средства», – сказал Газзаев.

    Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что сокращение команд повысит качество футбола в лиге.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.04.2017 14:13
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +3120

      erma 5 апреля 2017, 21:02

      Итак ничего не делают, а тут вообще и играть не надо - мечта для футболистов. Футбол ведь для зрителей так? Будем смотреть английскую лигу?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +439

      сасас 5 апреля 2017, 18:51

      футбол в стране в глубокой жопе

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 5 апреля 2017, 17:08

      Он сам то понял, что сказал.
      Тезис первый (Газзаева) Количество клубов в РФПЛ нужно увеличивать.
      Тезис второй (Газзаева) Количество профессиональных клубов нужно уменьшить
      РФПЛ у нас, как будто профессиональная лига.
      Короче депутат, несет все подряд, без разбора.

      1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 5 апреля 2017, 17:01

      Возмутительно разваливать родной клуб!

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 5 апреля 2017, 16:38

      Лучше сейчас провести грамотное сокращение до 14 команд,чем потом в середине сезона проблемные команды будут или сниматься с первенства или доигрывать дублем! А ждать,когда команды научатся самостоятельно зарабатывать в условиях регионов-это нереально! Понятно негодование болельщиков,но без надежного финансирования ни одна команда долго не сможет держаться на одном энтузиазме,ведь любой клуб-это такое же предприятие и если нет средств,то и клуба тоже нет!

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 5 апреля 2017, 15:58

      Да прав, но зачем у каждой "бабушки с лавочки" вью брать? Что пес, что червь, как будто в стране адекватных людей нет

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 5 апреля 2017, 15:24

      Сократить до 8 команд, играть в 4 круга.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > DIDI 23 5 апреля 2017, 15:38

      Или до девяти.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > DIDI 23 5 апреля 2017, 16:06

      До одной и по Прядкину качество повысится.

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 5 апреля 2017, 15:18

      Пес дело говорит, может, Прядкин и прислушается.

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      Рейтинг: +94

      Виталич 5 апреля 2017, 15:17

      а что ж он на средства РосГидра жил..и все просрал..

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 апреля 2017, 15:15

      Газзаев или тупит или просто не понимает что кол-во игр не уменьшится просто надо вводить новшества в формулу проведения чемпионата повторяю 2 круга потом делить команды на пополам и еще два круга одни выявляют лидеров другие аутсайдеров и кол-во игр еще больше будет просто проходных матчей будет меньше да и зритель попрет на такие матчи где накал борьбы будет высокий

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > Garrincha58 5 апреля 2017, 15:19

      Ну да, в незалэжной такая формула щас опробована, только что-то они собираются вернуться к 16 командам.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > vick-north-west 5 апреля 2017, 15:31

      нам не надо ни на кого смотреть нам надо на свои возможности опираться как на климатические и финансовые

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