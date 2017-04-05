Газзаев: «Сократить РФПЛ до 14-ти команд? Делать такие заявления накануне ЧМ-2018 – возмутительно»

Заместитель главы комитета по спорту в Государственной Думе РФ Валерий Газзаев прокомментировал информацию о возможном сокращении Премьер-лиги до 14-ти команд.

«Делать подобные заявления накануне домашнего чемпионата мира – возмутительно и неправильно с политической точки зрения! Нужно полностью реформировать наш футбол, а не защищать интересы отдельных клубов. Как вообще можно говорить о сокращении РФПЛ до 14 команд, когда Премьер-лигу нужно расширять до 18 клубов?

Такой огромной стране, как Россия, ни в коем случае нельзя равняться на государства вроде Норвегии или Дании. При всем уважении к ним, чемпионаты этих стран не входят в авангард европейского футбола. А наш чемпионат находится на шестом месте в Европе. Во всех чемпионатах лидирующей пятерки минимум 18 команд играют в главной лиге. А чаще – 20.

Уменьшать нужно количество профессиональных клубов. А команды, из года в год испытывающие финансовые проблемы, должны научиться зарабатывать самостоятельно – на продаже телевизионных прав и атрибутики на стадионах. Так живет весь футбольный мир, и на это нужно ориентироваться и нам. Пора уходить от ситуации, при которой клубы живут на бюджетные средства», – сказал Газзаев.

Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что сокращение команд повысит качество футбола в лиге.