Манолас обойдется «Интеру» в 43 миллиона

Защитник «Ромы» Константинос Манолас​ в ближайшее летнее трансферное окно может сменить клуб. Руководство «Интера» договорилось о трансфере 25-летнего грека. Сумма сделки составляет 43 миллиона евро плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что на этого защитника претендуют «Ювентус», «МЮ», «Арсенал» и «Челси». Он отказался продлевать свой контракт с «Ромой», который рассчитан до июня 2019 года.

В текущем сезоне он провел 25 матчей в Серии А, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.