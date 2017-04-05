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    Манолас обойдется «Интеру» в 43 миллиона

    Защитник «Ромы» Константинос Манолас​ в ближайшее летнее трансферное окно может сменить клуб. Руководство «Интера» договорилось о трансфере 25-летнего грека. Сумма сделки составляет 43 миллиона евро плюс бонусы.

    Ранее сообщалось, что на этого защитника претендуют «Ювентус», «МЮ», «Арсенал» и «Челси». Он отказался продлевать свой контракт с «Ромой», который рассчитан до июня 2019 года.

    В текущем сезоне он провел 25 матчей в Серии А, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

    Источник: Football Italia

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    05.04.2017 07:43
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