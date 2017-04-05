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    Роббен сожалеет о поражении от «Хоффенхайма»

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен сожалеет, что в матче с «Хоффенхаймом» его команда не смогла реализовать свои моменты, проиграв по итогам встречи. Он отметил слабый первый тайм, а также голевые моменты во второй половине игры.

    «Жаль, что так вышло. Такое с нами не должно происходить. В первом тайме мы плохо располагались на поле, каждый раз опаздывали на один шаг. В таких случаях всегда возникают неприятности.

    Во втором тайме мы играли значительно лучше, у нас были моменты. К сожалению, мяч так и не зашел в ворота», – сказал Роббен после матча.

    Матч 27-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» – «Бавария» закончился со счетом 1:0.

    Источник: ФК «Бавария»

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    05.04.2017 06:41
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