Кутепов: «В обороне «Спартака» не все гладко»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов не смог оценить свою игру в матче 21-го тура российской Премьер-лиги с «Оренбургом», который закончился со счетом 3:2. Он признал, что в оборонительной линии его команды существует серьезная проблема.
– Как оцените свою игру?
– Ой, не люблю я это делать. Мне тяжело что-либо сказать на этот счет.
– Но вы согласны, что к обороне «Спартака» хватает вопросов?
– Раз пропустили два гола за две минуты, значит, действительно, не все гладко. Впереди еще много работы.
– Вам с кем комфортнее играть в центре защиты?
– Мне не приходится выбирать. С кем поставят – с тем и буду.
Источник: «Спорт-Экспресс»