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    Кутепов: «В обороне «Спартака» не все гладко»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов не смог оценить свою игру в матче 21-го тура российской Премьер-лиги с «Оренбургом», который закончился со счетом 3:2. Он признал, что в оборонительной линии его команды существует серьезная проблема.

    – Как оцените свою игру?

    – Ой, не люблю я это делать. Мне тяжело что-либо сказать на этот счет.

    – Но вы согласны, что к обороне «Спартака» хватает вопросов?

    – Раз пропустили два гола за две минуты, значит, действительно, не все гладко. Впереди еще много работы.

    – Вам с кем комфортнее играть в центре защиты?

    – Мне не приходится выбирать. С кем поставят – с тем и буду.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2017 06:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 апреля 2017, 09:02

      Илюш, в обороне не плохо, а просто хреново.
      Я чуть инфаркт в последнем матче не заработал.Пожалейте старика.

      0
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      Рейтинг: +33416

      oyabun > Мары 5 апреля 2017, 10:34

      Аналогично, Виталий )) Вот уже думаю, а стоит ли следующую игру смотреть при таком то нервяке?

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      Рейтинг: +752

      апоголлл > Мары 5 апреля 2017, 12:39

      хреново ,это еще мягко сказал.таким макаром играть в обороне как эти 2 минуты,они здоровых людей на валидол посадят.я после 2-2 бросил смотреть .не выдержал,в шоке был.

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      Рейтинг: +816

      diktatop 5 апреля 2017, 08:17

      Джикия вроде не плох что его маринуют...

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      Рейтинг: +33416

      oyabun 5 апреля 2017, 07:46

      Бедный парень. Заставили таки сознаться, что "..не всё гладко". А по мне так Очень плохо! И надо что то уже кардинально менять. По хорошему другие защитники нужны. Но к сожалению до лета их точно взять негде. А значит выход только один у Карреры - жесткие санкции к этим обалдуям в линии защиты. А то расслабились что называется не по детски. И кстати, где Джикия? Почему его не пробуют?

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > oyabun 5 апреля 2017, 08:41

      в послематчевом интервью, Карерре задали вопрос о Джикии. он ответил, мол он хорош на тренировках и ему скоро предоставится возможность выйти в стартовом составе.

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