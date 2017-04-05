Кутепов: «В обороне «Спартака» не все гладко»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов не смог оценить свою игру в матче 21-го тура российской Премьер-лиги с «Оренбургом», который закончился со счетом 3:2. Он признал, что в оборонительной линии его команды существует серьезная проблема.

– Как оцените свою игру?

– Ой, не люблю я это делать. Мне тяжело что-либо сказать на этот счет.

– Но вы согласны, что к обороне «Спартака» хватает вопросов?

– Раз пропустили два гола за две минуты, значит, действительно, не все гладко. Впереди еще много работы.

– Вам с кем комфортнее играть в центре защиты?

– Мне не приходится выбирать. С кем поставят – с тем и буду.