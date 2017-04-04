Источник: Ибрагимович сменит «МЮ» на «Лос-Анджелес Гэлакси» в конце сезона

Нападающий Златан Ибрагимович покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона. По информации FOX Deportes, 35-летний форвард сменит Англию на США, где будет выступать за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ранее сообщалось, что американский клуб готов предложить шведскому футболисту контракт, согласно которому он будет получать 11 миллионов фунтов в год. Подобный оклад является самым высоким в МЛС.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ибрагимович забил 15 голов в 25 матчах.