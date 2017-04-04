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  • Источник: Ибрагимович сменит «МЮ» на «Лос-Анджелес Гэлакси» в конце сезона

Источник: Ибрагимович сменит «МЮ» на «Лос-Анджелес Гэлакси» в конце сезона

4 апреля 2017, 10:32
26

Нападающий Златан Ибрагимович покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона. По информации FOX Deportes, 35-летний форвард сменит Англию на США, где будет выступать за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ранее сообщалось, что американский клуб готов предложить шведскому футболисту контракт, согласно которому он будет получать 11 миллионов фунтов в год. Подобный оклад является самым высоким в МЛС.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ибрагимович забил 15 голов в 25 матчах.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига США. МЛС Трансферы Лос-Анджелес Гэлакси Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан
Комментарии (26)
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Garrincha58
1491291441
а что не Китай там дадут минимум 20-25
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Dgad
1491293574
Жаль что МЮ покидает, зато летом будет интересно кого мешок купит в нападение,)
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ЧИНГИСХАН 90
1491294824
утка! источник Бомбардир ру!)))
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ВoВ
1491295086
Че пишут сами не поймут, число болельщиков условных Ман сити и Челси растет, и что то ни один из их фанатов, болельщиков не хочет признавать что их клуб только сейчас выходит на уровень выше, чем был ранее, ИСТОРИЮ ПОСМОТРИТЕ, ваши псевдо чемпионы типа ПСЖ и им подобные были никем, и звать их никак, вот еще лет через 50 посмотрим! Клуб не становится великим выиграв однажды каким то чудом ЛЧ, легендарность нужно заслужить!!!
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lekseij2007
1491296031
НЕЕЕЕЕЕЕТ!!!
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Antoshka2015
1491296437
Главное чтобы летом на Мбампе 100 лямов не отдали
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Danish Dynamite
1491302414
Как форвард он классный, но как человек - самовлюбленный грязный провокатор, не без элемента проституции, иначе бы не менял на своём веку клубы как понятно кого. Я рад, что он уходит из футбола. Всегда меня выбешивал ещё со времен Серии А. Можете минусовать))))
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Den Bull
1491306656
Cкорей всего там и закончит и будет мутить на пару с Бэкхемом)
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slavko33002
1491307385
В Голивуд!
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КАРАТ
1491308812
В китай сначало надо
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