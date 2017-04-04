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    Источник: Ибрагимович сменит «МЮ» на «Лос-Анджелес Гэлакси» в конце сезона

    Нападающий Златан Ибрагимович покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона. По информации FOX Deportes, 35-летний форвард сменит Англию на США, где будет выступать за «Лос-Анджелес Гэлакси».

    Ранее сообщалось, что американский клуб готов предложить шведскому футболисту контракт, согласно которому он будет получать 11 миллионов фунтов в год. Подобный оклад является самым высоким в МЛС.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ибрагимович забил 15 голов в 25 матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2017 10:32
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 4 апреля 2017, 15:26

      В китай сначало надо

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      Рейтинг: +59

      slavko33002 4 апреля 2017, 15:03

      В Голивуд!

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 4 апреля 2017, 14:50

      Cкорей всего там и закончит и будет мутить на пару с Бэкхемом)

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 4 апреля 2017, 14:19

      Похоже на правду - МЮ давно ищет центра

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 4 апреля 2017, 13:40

      Как форвард он классный, но как человек - самовлюбленный грязный провокатор, не без элемента проституции, иначе бы не менял на своём веку клубы как понятно кого. Я рад, что он уходит из футбола. Всегда меня выбешивал ещё со времен Серии А. Можете минусовать))))

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      Рейтинг: +63

      barca9651 > Danish Dynamite 4 апреля 2017, 22:30

      согласен с тобой полностью)

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 4 апреля 2017, 13:39

      Так если я не ошибаюсь в МЮ он зарабатывает больше, а если так то на кой хр.ен менять МЮ на какой то там гэлакси???

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      Рейтинг: +157

      Huberman 4 апреля 2017, 13:13

      На замену 100% Кейн.

      0
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 4 апреля 2017, 12:02

      Всё, на заслуженный отдых.

      0
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 4 апреля 2017, 12:00

      Главное чтобы летом на Мбампе 100 лямов не отдали

      1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > Antoshka2015 4 апреля 2017, 13:41

      Они и не отдадут 100... Они отдадут 150)))) это ж МЮ детка))))

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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 4 апреля 2017, 11:53

      НЕЕЕЕЕЕЕТ!!!

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