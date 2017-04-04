Роналду: «Я должен был играть в «МЮ» под 28 номером. Удивился, когда Фергюсон дал мне «семерку»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о карьере в «Манчестер Юнайтед», цвета которого защищал с 2003 по 2009 год.

«Я должен был играть под 28 номером, но Фергюсон хотел, чтобы я взял «семерку». Я удивился, потому что знал, как много великих игроков клуба играло под этим номером.

Это было начало моего успеха в футболе. Я вырос не только в футбольном плане, но и физически. За пять лет в Манчестере я изучил искусство футбола. Мы выиграли много трофеев. Это была мечта», — сказал португалец.

В английском клубе Роналду трижды стал чемпионом страны, дважды — обладателем Кубка. На счету португальца победы в Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира, Суперкубке Англии и Кубке английской лиги.

Роналду перешел в «Реал» в июне 2009 года за 93,4 миллиона евро.