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    Роналду: «Я должен был играть в «МЮ» под 28 номером. Удивился, когда Фергюсон дал мне «семерку»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о карьере в «Манчестер Юнайтед», цвета которого защищал с 2003 по 2009 год.

    «Я должен был играть под 28 номером, но Фергюсон хотел, чтобы я взял «семерку». Я удивился, потому что знал, как много великих игроков клуба играло под этим номером.

    Это было начало моего успеха в футболе. Я вырос не только в футбольном плане, но и физически. За пять лет в Манчестере я изучил искусство футбола. Мы выиграли много трофеев. Это была мечта», — сказал португалец.

    В английском клубе Роналду трижды стал чемпионом страны, дважды — обладателем Кубка. На счету португальца победы в Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира, Суперкубке Англии и Кубке английской лиги.

    Роналду перешел в «Реал» в июне 2009 года за 93,4 миллиона евро.

    Источник: ESPN

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    04.04.2017 01:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19

      ShO_oM36 1 сентября 2017, 05:05

      Возвращайся в мечту)))

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