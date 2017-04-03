Источник: агент Санчеса несколько раз встречался с представителями «ПСЖ», «Челси» по-прежнему претендует на чилийца

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес летом может стать игроком «ПСЖ». Согласно RMC, представители французского клуба провели несколько переговоров с агентом игрока сборной Чили. Издание отмечает, что стороны не достигли договоренности, и на форварда по-прежнему претендует «Челси».

В марте футболист заявил о намерении остаться в Лондоне, но играть в «команде победителей».

В нынешнем сезоне Санчес забил 22 гола в 39 матчах трех турниров. «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.