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    Источник: агент Санчеса несколько раз встречался с представителями «ПСЖ», «Челси» по-прежнему претендует на чилийца

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес летом может стать игроком «ПСЖ». Согласно RMC, представители французского клуба провели несколько переговоров с агентом игрока сборной Чили. Издание отмечает, что стороны не достигли договоренности, и на форварда по-прежнему претендует «Челси».

    В марте футболист заявил о намерении остаться в Лондоне, но играть в «команде победителей».

    В нынешнем сезоне Санчес забил 22 гола в 39 матчах трех турниров. «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2017 20:28
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