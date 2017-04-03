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    Мутко – о взрыве в петербургском метро: «Это большая трагедия. Надеюсь, правоохранительные органы найдут причины»

    Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко выразил соболезнования родственникам погибших в результате взрыва в одном из вагонов петербургского метрополитена.

    «Я от всей души соболезную родным, близким, всем горожанам. Это большая трагедия. Надеюсь, что правоохранительные органы найдут причины. Но людей-то не вернуть. Мы можем только скорбить», – сказал Мутко.

    В понедельник, 3 апреля, в метрополитене Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» прогремел взрыв. По последним данным в результате погибли 10 человек, еще 20 получили ранения различной степени тяжести. Сообщается, что взрывное устройство было оставлено в одном из вагонов. Власти намерены расследовать инцидент, рассматривается версия с терактом.

    «Держись, Петербург! Молюсь за вас». Мировая реакция на трагедию в Санкт-Петербурге

    Источник: Р-Спорт

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    03.04.2017 17:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 3 апреля 2017, 18:59

      ПЕТИРБУРГ мои соболезнования из республик бывших СССР

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 3 апреля 2017, 18:55

      как ловко нас решили отвлечь от последних коррупционных скандалов! Конечно! Нам нужно всем сплотиться для борьбы с терроризмом и забыть про все эти мелочи...

      -1
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 3 апреля 2017, 18:53

      найти и наказать !

      -1
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      Рейтинг: +988

      опус 2 3 апреля 2017, 18:30

      Питер , Уфа соболезнует тебе . Держитесь !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 3 апреля 2017, 17:47

      Мои соболезнования петербуржцам....

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