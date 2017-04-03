Мутко – о взрыве в петербургском метро: «Это большая трагедия. Надеюсь, правоохранительные органы найдут причины»

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко выразил соболезнования родственникам погибших в результате взрыва в одном из вагонов петербургского метрополитена.

«Я от всей души соболезную родным, близким, всем горожанам. Это большая трагедия. Надеюсь, что правоохранительные органы найдут причины. Но людей-то не вернуть. Мы можем только скорбить», – сказал Мутко.

В понедельник, 3 апреля, в метрополитене Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» прогремел взрыв. По последним данным в результате погибли 10 человек, еще 20 получили ранения различной степени тяжести. Сообщается, что взрывное устройство было оставлено в одном из вагонов. Власти намерены расследовать инцидент, рассматривается версия с терактом.

«Держись, Петербург! Молюсь за вас». Мировая реакция на трагедию в Санкт-Петербурге