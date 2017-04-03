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    Сегодняшние матчи РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах в петербургском метро

    Сегодняшние матчи 21-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах взрыва в петербургском метро. Напомним, «Спартак» в Москве примет «Оренбург», а «Ростов» в родных стенах встретится с «Краснодаром». Начало обоих поединков – в 19:30 по московскому времени

    В понедельник, 3 апреля, в метрополитене Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» прогремел взрыв. По последним обновленным данным в результате погибли 10 человек, еще 20 получили ранения различной степени тяжести. Сообщается, что взрывное устройство было оставлено в одном из вагонов. Власти намерены расследовать инцидент, рассматривается версия с терактом.

    «Держись, Петербург! Молюсь за вас». Мировая реакция на трагедию в Санкт-Петербурге

    Источник: РПЛ

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    03.04.2017 17:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +581

      Чеба 3 апреля 2017, 17:45

      А как иначе?

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