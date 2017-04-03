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    «Зенит» выразил соболезнования родным и близким погибших от взрыва в метро Санкт-Петербурга

    «Зенит» выразил соболезнования родным и близким погибших сегодня в метро Санкт-Петербурга в результате взрыва.

    «Футбольный клуб «Зенит» выражает глубокие соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия», – говорится в сообщении клуба.

    В понедельник, 3 апреля, в петербургском метрополитене на перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» прогремел взрыв, в результате которого погибли около 10-ти человек и пострадали приблизительно 50 человек. Сообщается, что взрывное устройство было оставлено в одном из вагонов. Власти намерены расследовать инцидент, не исключается версия теракта.

    «Держись, Петербург! Молюсь за вас». Мировая реакция на трагедию в Санкт-Петербурге

    Источник: ФК «Зенит»

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    03.04.2017 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +228

      Nevskij 3 апреля 2017, 17:27

      ПитерДержись! Все адекватные люди сейчас с Вами!

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