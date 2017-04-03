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  • В комитете по этике РФС ждут обращения Мутко относительно высказывания Дзюбы

В комитете по этике РФС ждут обращения Мутко относительно высказывания Дзюбы

3 апреля 2017, 11:05
8

Комитет по этике РФС готов рассмотреть эпизод с со словами нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в защиту Александра Кокорина.

«Если к нам поступит обращение по рассмотрению эпизода с высказыванием Артема Дзюбы от президента РФС Виталия Мутко или исполкома, то мы обязательно этим займемся. Наш комитет готов рассмотреть любое обращение лиц или органов, которые предусмотрены регламентом. Пока таких предложений не поступало, сами ждем. Что я лично думаю по этому поводу? Трудно сказать», – рассказал глава комитета Семен Андреев.

Напомним, Дзюба вступился за своего партнера по команде Александра Кокорина, который в последнее время подвергается критике.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Мутко Виталий
Комментарии (8)
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vladimir-7
1491207668
Ну и что? Всё правильно, каждый игрок должен защищать своих партнёров по команде, а Дзюба не исключение.
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vladimir-7
1491210703
Ждуны в Комитете по этике РФС, ждут указания президента РФС, а так сидят без работы.
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footbil
1491211323
"Но слесарь не предложит Дзюбе взять в руки гаечный ключ, полицейский не скажет, что Дзюба не поймал в жизни ни одного бандита, врач вряд ли посмеется, если Дзюба не сможет измерить давление."
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Lester84
1491218820
Следующим этапом пригласят Дзюбу к Малахову на шоу "Пусть говорят"))
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nik55
1491226199
дерево усыхать начинает
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Мары
1491229688
Всё ясно. Ждут команды фас, а Мудко всё нет и нет. Без хозяина нельзя.Хозяин обидеться может.
Ответить
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