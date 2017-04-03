В комитете по этике РФС ждут обращения Мутко относительно высказывания Дзюбы

Комитет по этике РФС готов рассмотреть эпизод с со словами нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в защиту Александра Кокорина.

«Если к нам поступит обращение по рассмотрению эпизода с высказыванием Артема Дзюбы от президента РФС Виталия Мутко или исполкома, то мы обязательно этим займемся. Наш комитет готов рассмотреть любое обращение лиц или органов, которые предусмотрены регламентом. Пока таких предложений не поступало, сами ждем. Что я лично думаю по этому поводу? Трудно сказать», – рассказал глава комитета Семен Андреев.

Напомним, Дзюба вступился за своего партнера по команде Александра Кокорина, который в последнее время подвергается критике.