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    В комитете по этике РФС ждут обращения Мутко относительно высказывания Дзюбы

    Комитет по этике РФС готов рассмотреть эпизод с со словами нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в защиту Александра Кокорина.

    «Если к нам поступит обращение по рассмотрению эпизода с высказыванием Артема Дзюбы от президента РФС Виталия Мутко или исполкома, то мы обязательно этим займемся. Наш комитет готов рассмотреть любое обращение лиц или органов, которые предусмотрены регламентом. Пока таких предложений не поступало, сами ждем. Что я лично думаю по этому поводу? Трудно сказать», – рассказал глава комитета Семен Андреев.

    Напомним, Дзюба вступился за своего партнера по команде Александра Кокорина, который в последнее время подвергается критике.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.04.2017 11:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 апреля 2017, 17:28

      Всё ясно.
      Ждут команды фас, а Мудко всё нет и нет.
      Без хозяина нельзя.Хозяин обидеться может.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 3 апреля 2017, 16:29

      дерево усыхать начинает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 3 апреля 2017, 14:27

      Следующим этапом пригласят Дзюбу к Малахову на шоу "Пусть говорят"))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      footbil 3 апреля 2017, 12:22

      "Но слесарь не предложит Дзюбе взять в руки гаечный ключ, полицейский не скажет, что Дзюба не поймал в жизни ни одного бандита, врач вряд ли посмеется, если Дзюба не сможет измерить давление."

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > vvv246 3 апреля 2017, 14:51

      Парень я думаю игроки сборной Андорры с тобой поспорили по этому поводу .

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 апреля 2017, 12:11

      Ждуны в Комитете по этике РФС, ждут указания президента РФС, а так сидят без
      работы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 апреля 2017, 11:21

      Ну и что? Всё правильно, каждый игрок должен защищать своих партнёров по
      команде, а Дзюба не исключение.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > vladimir-7 3 апреля 2017, 14:04

      Ну пусть защищает, только культурным языком. А он высказался как "реальный пацан", типа такой весь простой, никого не боится, и вообще супер футболист. Они заслужили этой критики, даже Черчесов так считает ! Что Черчесов тоже получается пузатый кривоногих мужичок ?

      3
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