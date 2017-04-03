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Самедов: «Каррера хотел меня видеть в «Спартаке»

3 апреля 2017, 10:52
5

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов признался «Российской газете», что определяющим для него при принятии решения о переходе в стан красно-белых было то, что команду возглавляет Массимо Каррера, который хотел его видеть. Напомним, что в зимнее трансферное окно Самедов перешел из «Локомотива».

– Всем говорю, что такая история могла приключиться только со мной. Вообще для меня самый важный фактор был в том, что Каррера хотел меня видеть в составе.

– Невио Скалу, который в 2004 году тренировал «Спартак», и сегодняшнего Карреру можно сравнить?

– Нельзя. Абсолютно разные времена, специалисты разного возраста. Тогда и футбол другой был...

– Нам хочется все-таки понять про «Спартак». А точнее, про Массимо Карреру. У него действительно такая сумасшедшая харизма?

– Он сумасшедший мотиватор.

– Пример, пожалуйста. Что он такого делает, говорит вам?

– Понимаете, одни и те же слова можно сказать по-разному, с разной интонацией. Можно просто сказать, а можно – с уверенностью в голосе, и эта уверенность будет передаваться игрокам. Это и называется мотивацией: футболисты слушают человека и понимают, что он горит.

– Приходилось слышать, что в перерыве матча Каррера может и фишки разметать с доски, и много чего. Вы еще не успели ни с чем таким столкнуться?

– Почему не успел (улыбается)? Но говорить об этом не хочу. Неправильно выносить что-то из раздевалки. Но разговоры бывают серьезные.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр Скала Невио Каррера Массимо
Комментарии (5)
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Опорник84
1491206523
Надо еще и кнут повесить в раздевалке, ну что-бы посильнее мотивировать футболистов, у которых миллионные зарплаты!
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simoron81
1491207230
неужели
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vladimir-7
1491208068
Удивительно, оказывается А. Самедов и игроки Спартака не только понимают итальянский, но и понимают интонацию тренера, говорящего на итальянском.
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filosof sparty
1491214596
Казалось бы, как можно лучше Валеры мотивировать, а не тут то было
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