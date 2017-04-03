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    Моуринью: «Мата выбыл очень надолго»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о ситуации с травмированными игроками его команды.

    «Я думаю, что Мата выбыл очень надолго. Примерно также дела обстоят с Филом Джонсом и Крисом Смоллингом.

    Не знаю, будет ли готов ко вторнику Погба, но у него не такая серьезная травма, как у остальных», – сказал Моуринью.

    Полузащитник Хуан Мата перенес операцию. Сообщается, что в последнее время он жаловался на боли в паху. Сроки восстановления игрока неизвестны, но до конца нынешнего сезона он может уже не выйти на поле. Стоит отметить, что за три последних сезона Мата не пропустил из-за травмы ни одной игры. В нынешнем футбольном году он провел в английской Премьер-лиге 22 матча, забив шесть голов и сделав три голевых паса.

    Источник: Goal.com

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    03.04.2017 10:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +110

      Baich 3 апреля 2017, 21:21

      здоровья!не легко МЮ будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Lab[44] 3 апреля 2017, 18:09

      Скорейшего выздоровления Хуану Мате

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 3 апреля 2017, 14:31

      печалька(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 3 апреля 2017, 12:08

      жаль:(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 3 апреля 2017, 11:56

      Здоровья Мате

      0
      Ответить
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