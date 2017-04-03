Моуринью: «Мата выбыл очень надолго»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о ситуации с травмированными игроками его команды.

«Я думаю, что Мата выбыл очень надолго. Примерно также дела обстоят с Филом Джонсом и Крисом Смоллингом.

Не знаю, будет ли готов ко вторнику Погба, но у него не такая серьезная травма, как у остальных», – сказал Моуринью.

Полузащитник Хуан Мата перенес операцию. Сообщается, что в последнее время он жаловался на боли в паху. Сроки восстановления игрока неизвестны, но до конца нынешнего сезона он может уже не выйти на поле. Стоит отметить, что за три последних сезона Мата не пропустил из-за травмы ни одной игры. В нынешнем футбольном году он провел в английской Премьер-лиге 22 матча, забив шесть голов и сделав три голевых паса.