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Байдачный не видит альтернативы Кокорину в сборной России

3 апреля 2017, 07:04
3

Известный российский специалист Анатолий Байдачный прокомментировал результат матча 21-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Зенит» в Казани переиграл «Рубин» со счетом 2:0. Он выделил игру форварда команды из Санкт-Петербурга Александра Кокорина.

– В чем питерцы превзошли «Рубин»?

– Да просто в «Зените» собраны футболисты более высокого класса! Хороший матч провел Дзюба. Старался, выкладывался в каждом эпизоде. Забивая гол, здорово продавил защитника. Самых добрых слов заслуживает Данни. Мы уже привыкли, что на поле он никогда не опускается ниже определенного уровня. Глядя на его нынешнюю игру, даже трудно представить, что человек почти год пропустил из-за травмы. Я за Данни очень рад. В 33 года набрать такую форму после трех операций на крестообразных связках – подвиг! Еще отмечу Кокорина.

– За голевой пас?

– Не только. Его много критиковали, но теперь наметились сдвиги к лучшему. Кокорин прибавляет на глазах. Очень активен, не боится брать игру на себя. Надеюсь, скоро вернется на прежний уровень.

– И в сборную?

– Вот в этом у меня вообще никаких сомнений! Кокорин необходим национальной команде. Выбор-то у Черчесова ограничен. Что касается «Зенита» в целом, то игра оставляет желать лучшего. Пока она не выстроена.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Россия Кокорин Александр Байдачный Анатолий
Комментарии (3)
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Вервольф
1491206572
Альтернативы в плане понтов и выпендрёжа? Тут Саше действительно нет равных.
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vladimir-7
1491207353
Да, Данни разыграл комбинацию и забил отличный гол, вот это в учебник по футболу.
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Копытин
1491222798
Ну уж если кокоша необходим сборной, то точно всех порвём ... до выхода на поле, а там снова обосремся.
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