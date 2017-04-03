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    Заха может стать самым высокооплачиваемым футболистом «Кристал Пэлас»

    В ближайшее время руководство «Кристал Пэлас» планирует продлить действующий контракт с полузащитником команды Вилфридом Заха. Новый контракт на улучшенных условиях должен помочь уберечь 24-летнего ивуарийца от интереса со стороны грандов английской Премьер-лиги. Текущее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2020 года.

    В случае, если контракт будет переподписан на новых условиях, то Уилфрид станет самым высокооплачиваемым игроком команды. В настоящее время наибольшая зарплата в лондонском клубе у нападающего Кристиана Бентеке и составляет она 110 тысяч фунтов в неделю.

    Ранее сообщалось, что на Заха претендуют «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити». Прошлым летом «Тоттенхэм» предлагал за ивуарийца 12 миллионов фунтов.

    В текущем сезоне Заха сыграл 26 матчей в Премьер-лиге за свой клуб, забив в них шесть голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: Guardian.com

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    03.04.2017 06:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +40

      Густав Веллер 3 апреля 2017, 11:31

      Это. Футбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 3 апреля 2017, 09:05

      С защитой нашей сборной он разобрался красиво. Ничего не скажешь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 3 апреля 2017, 07:59

      Всё может быть !

      0
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