Заха может стать самым высокооплачиваемым футболистом «Кристал Пэлас»

В ближайшее время руководство «Кристал Пэлас» планирует продлить действующий контракт с полузащитником команды Вилфридом Заха. Новый контракт на улучшенных условиях должен помочь уберечь 24-летнего ивуарийца от интереса со стороны грандов английской Премьер-лиги. Текущее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2020 года.

В случае, если контракт будет переподписан на новых условиях, то Уилфрид станет самым высокооплачиваемым игроком команды. В настоящее время наибольшая зарплата в лондонском клубе у нападающего Кристиана Бентеке и составляет она 110 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что на Заха претендуют «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити». Прошлым летом «Тоттенхэм» предлагал за ивуарийца 12 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Заха сыграл 26 матчей в Премьер-лиге за свой клуб, забив в них шесть голов и отдал семь результативных передач.