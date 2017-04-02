Буффон вышел на второе место по количеству матчей за всю историю Серии А

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе команды на матч 30-го тура Серии А против «Наполи». Отметим, что данная игра стала 39-летнего вратаря 615-й в рамках чемпионата Италии.

Таким образом, итальянец вышел на второе место по числу игр в национальном первенстве за всю историю, сравнявшись по данному показателю с экс-защитником «Интера» Хавьером Дзанетти. Наибольшее же число матчей провел бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини.

В нынешнем сезоне за 26 проведенных встреч в рамках Серии А Буффон пропустил 15 голов.