Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Буффон вышел на второе место по количеству матчей за всю историю Серии А

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе команды на матч 30-го тура Серии А против «Наполи». Отметим, что данная игра стала 39-летнего вратаря 615-й в рамках чемпионата Италии.

    Таким образом, итальянец вышел на второе место по числу игр в национальном первенстве за всю историю, сравнявшись по данному показателю с экс-защитником «Интера» Хавьером Дзанетти. Наибольшее же число матчей провел бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини.

    В нынешнем сезоне за 26 проведенных встреч в рамках Серии А Буффон пропустил 15 голов.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2017 22:38
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +78

      Lab[44] 4 апреля 2017, 21:02

      Джиджи само совершенство!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 3 апреля 2017, 00:01

      Буфонище!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 2 апреля 2017, 23:37

      Легенда!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 2 апреля 2017, 23:20

      Тянет до ЧМ в России. А потом в историю мирового футбола. Глыба!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 2 апреля 2017, 22:48

      легенда

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11