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    Невилл: «Косьельни способен играть только в первом тайме»

    Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал защитника «Арсенала» Лорана Косиельни после матча 30 тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:2).

    «В каждом матче Косиельни в определенный момент выключается из борьбы. Это непростительно для центрального защитника. Он способен играть только в первом тайме», — считает англичанин.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии 31-летний француз принял участие в 27 матчах, в которых забил два гола. Лондонский клуб занимает шестое место в турнирной таблице.

    Источник: Squawka Football

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    02.04.2017 21:06
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