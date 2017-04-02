Невилл: «Косьельни способен играть только в первом тайме»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал защитника «Арсенала» Лорана Косиельни после матча 30 тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:2).

«В каждом матче Косиельни в определенный момент выключается из борьбы. Это непростительно для центрального защитника. Он способен играть только в первом тайме», — считает англичанин.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 31-летний француз принял участие в 27 матчах, в которых забил два гола. Лондонский клуб занимает шестое место в турнирной таблице.