АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Сити»

В центральном матче 30-го тура АПЛ «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли в результативную ничью, забив на двоих четыре гола – 2:2. Отметим, что автором забитого мяча и результативной передачи в составе хозяев стал защитник Шкодран Мустафи.

Таким образом, «Манчестер Сити» набрал 58 очков, однако остался на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ. В активе «Арсенала» – 51 балл и шестая позиция.

Чемпионат Англии. АПЛ. 30-й тур

Арсенал – Манчестер Сити – 2:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сане, 5; 1:1 – Уолкотт, 40; 1:2 – Агуэро, 42; 2:2 – Мустафи, 53.

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