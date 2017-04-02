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  • Защитник «Селтика» Туре отпраздновал чемпионство Шотландии танцем под именную песню

Защитник «Селтика» Туре отпраздновал чемпионство Шотландии танцем под именную песню

2 апреля 2017, 18:51
1

В 30 туре шотландской Премьер-лиги «Селтик» обыграл «Хартс» со счетом 5:0. Клуб из Глазго завоевал золото чемпионата шестой раз подряд.

По завершении встречи защитник Коло Туре в раздевалке станцевал под именную кричалку братьев Туре в исполнении одноклубников.

Песня «Коло, Коло-Коло, Коло-Коло, Коло-Коло Туре» была придумана болельщиками «Ливерпуля». Ивуариец выступал за английский клуб с 2013 по 2016 год.

Туре перешел в «Селтик» в июле 2016 года. В текущем сезоне чемпионата страны футболист принял участие в семи матчах команды Брендана Роджерса.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Селтик»
Шотландия. Премьер-Лига Селтик Туре Коло
Комментарии (1)
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Spectr34
1491149121
Норм зажгли)))
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