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    Защитник «Селтика» Туре отпраздновал чемпионство Шотландии танцем под именную песню

    В 30 туре шотландской Премьер-лиги «Селтик» обыграл «Хартс» со счетом 5:0. Клуб из Глазго завоевал золото чемпионата шестой раз подряд.

    По завершении встречи защитник Коло Туре в раздевалке станцевал под именную кричалку братьев Туре в исполнении одноклубников.

    Песня «Коло, Коло-Коло, Коло-Коло, Коло-Коло Туре» была придумана болельщиками «Ливерпуля». Ивуариец выступал за английский клуб с 2013 по 2016 год.

    Туре перешел в «Селтик» в июле 2016 года. В текущем сезоне чемпионата страны футболист принял участие в семи матчах команды Брендана Роджерса.

    Источник: ФК «Селтик»

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    02.04.2017 18:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      Spectr34 2 апреля 2017, 19:05

      Норм зажгли)))

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