Защитник «Селтика» Туре отпраздновал чемпионство Шотландии танцем под именную песню

В 30 туре шотландской Премьер-лиги «Селтик» обыграл «Хартс» со счетом 5:0. Клуб из Глазго завоевал золото чемпионата шестой раз подряд.
По завершении встречи защитник Коло Туре в раздевалке станцевал под именную кричалку братьев Туре в исполнении одноклубников.
Песня «Коло, Коло-Коло, Коло-Коло, Коло-Коло Туре» была придумана болельщиками «Ливерпуля». Ивуариец выступал за английский клуб с 2013 по 2016 год.
Туре перешел в «Селтик» в июле 2016 года. В текущем сезоне чемпионата страны футболист принял участие в семи матчах команды Брендана Роджерса.
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Источник: ФК «Селтик»