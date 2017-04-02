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    Грасия: «Зенит» победил благодаря преимуществу, полученному в первом тайме»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия подвел итог встрече 21 тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2).

    «Счет по итогам первого тайме не отображал ход игры. Ребята здорово действовали, боролись. У соперника не было множество голевых моментов, но они их реализовали. У нас также были моменты, но нам не хватило убедительности в завершающей стадии атак.

    При игре в обороне нам не хватило цепкости. Мы продолжали атаковать и во втором тайме. Изменить счет было очень сложно. Жаль, что матч завершился с таким счетом. Преимущество в счете, полученное в первом тайме, позволило «Зениту» одержать победу», — считает испанец.

    Казанский клуб занимает десятое место в турнирной таблице.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.04.2017 16:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 2 апреля 2017, 17:11

      Зенит победил, потому что у руля Рубина - Гарсия...да и зеня, классом по выше

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 апреля 2017, 16:55

      а вроде Зенит играл даже с запасом...
      Хитрит муха гишпанская.

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