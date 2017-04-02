Грасия: «Зенит» победил благодаря преимуществу, полученному в первом тайме»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия подвел итог встрече 21 тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2).

«Счет по итогам первого тайме не отображал ход игры. Ребята здорово действовали, боролись. У соперника не было множество голевых моментов, но они их реализовали. У нас также были моменты, но нам не хватило убедительности в завершающей стадии атак.

При игре в обороне нам не хватило цепкости. Мы продолжали атаковать и во втором тайме. Изменить счет было очень сложно. Жаль, что матч завершился с таким счетом. Преимущество в счете, полученное в первом тайме, позволило «Зениту» одержать победу», — считает испанец.

Казанский клуб занимает десятое место в турнирной таблице.