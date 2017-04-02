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  • Гилерме надеется, что «Локомотив» попадет в первую пятерку РФПЛ

Гилерме надеется, что «Локомотив» попадет в первую пятерку РФПЛ

2 апреля 2017, 10:59
6

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме выразил мнение, что у команды еще есть шансы завершить сезон с положительным итоговым результатом. Футболист надеется на попадание в первую пятерку первенства.

«У нас всегда задача – бороться за первые пять позиций. В этом сезоне задачи остались прежние, поэтому у нас есть такая возможность. Если посмотрите на таблицу, там все места до 10-й строчки находятся очень плотно друг к другу. У нас есть возможность попасть в первую пятерку, к чему мы и будем стремиться», – приводит слова Гилерме «Молодежная газета».

«Локомотив» после 21 матча занимает в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме
Комментарии (6)
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Joko21
1491120375
тяжело идут
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Диктор
1491121579
Сказочник фантаст.
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Антибиотик
1491123263
С Ари и Фарфаном теперь будет проще. Вперед, Локо!
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LokoGoGo
1491200766
Да уже на ПЛ пофиг. Потренировались на Уфе, надо теперь в кубке выигрывать их. Команда неплохая же, но зачем в сосетях Локо пишет "Полуфинал", закрывая фотографии при этом "полу"? Я считаю, что они намекают на проходняк
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