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    Гилерме надеется, что «Локомотив» попадет в первую пятерку РФПЛ

    Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме выразил мнение, что у команды еще есть шансы завершить сезон с положительным итоговым результатом. Футболист надеется на попадание в первую пятерку первенства.

    «У нас всегда задача – бороться за первые пять позиций. В этом сезоне задачи остались прежние, поэтому у нас есть такая возможность. Если посмотрите на таблицу, там все места до 10-й строчки находятся очень плотно друг к другу. У нас есть возможность попасть в первую пятерку, к чему мы и будем стремиться», – приводит слова Гилерме «Молодежная газета».

    «Локомотив» после 21 матча занимает в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2017 10:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 3 апреля 2017, 09:26

      Да уже на ПЛ пофиг. Потренировались на Уфе, надо теперь в кубке выигрывать их. Команда неплохая же, но зачем в сосетях Локо пишет "Полуфинал", закрывая фотографии при этом "полу"? Я считаю, что они намекают на проходняк

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 2 апреля 2017, 11:54

      С Ари и Фарфаном теперь будет проще. Вперед, Локо!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 апреля 2017, 11:26

      Сказочник фантаст.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Диктор 2 апреля 2017, 12:32

      если учесть, что до 5 места всего 2 очка + очные игры с 6-7 местами, то тут уже он не сказочник, а реалист...

      2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 2 апреля 2017, 11:06

      тяжело идут

      0
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