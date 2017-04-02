Гилерме надеется, что «Локомотив» попадет в первую пятерку РФПЛ

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме выразил мнение, что у команды еще есть шансы завершить сезон с положительным итоговым результатом. Футболист надеется на попадание в первую пятерку первенства.

«У нас всегда задача – бороться за первые пять позиций. В этом сезоне задачи остались прежние, поэтому у нас есть такая возможность. Если посмотрите на таблицу, там все места до 10-й строчки находятся очень плотно друг к другу. У нас есть возможность попасть в первую пятерку, к чему мы и будем стремиться», – приводит слова Гилерме «Молодежная газета».

«Локомотив» после 21 матча занимает в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.