Серия А. «Лацио» на последних минутах вырвала победу у «Сассуоло»

В рамках 30-го тура Серии А «Лацио» в гостях смог одержать победу на «Сассуоло». Хозяева открыли счет после точного удара с пенальти Доменико Берарди на 26-й минуте матча. Под занавес первого тайма Чиро Иммобиле установил равновесие. Решающий мяч в свои ворота забил Франческо Ачерби.

Таким образом римский клуб располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, «Сассуоло» находится на 15-м месте.

Италия. Серия А. 30-й тур

Сассуоло – Лацио – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Берарди, 26 (с пенальти); 1:1 – Иммобиле, 42; 1:2 Ачерби, 84 (в свои ворота).

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