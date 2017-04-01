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    Соуза заявил, что «Фиорентина» уже дважды предлагала ему продлить контракт

    Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза признался, что уже два раза получал от «фиалок» предложение о продлении контракта. Также португалец заявил, что не намерен участвовать в сплетнях относительно его будущего.

    «Генеральный директор уже дважды предлагал продление контракта. Вчера вечером за ужином мы говорили с ним о моем будущем.

    Я не участвую в сплетнях, так что нет смысла спрашивать меня о таких вещах, как уход из команды по завершении сезона. Я прекрасно знаю, что в футболе всегда есть предположения», – сказал Соуза.

    Источник: Football Italia

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    01.04.2017 17:59
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