Клопп: «Сборная Бразилии пытается подражать «Ливерпулю»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о рабочих взаимоотношениях с тренером сборной Бразилии Тите. По словам Клоппа, бразильцы во многом пытаются брать пример с игры «Ливерпуля».

«Мы много контактируем с Тите, которому нравится наша игра. Мы стали наигрывать Фирмино в роли девятки, а теперь он выходит на этой позиции и в сборной Бразилии. Тите в своих задумках пытается подражать моему «Ливерпулю», – сказал Клопп.

Напомним, сборная Бразилии стала первой командой, обеспечившей себе участие на чемпионате мира-2018.