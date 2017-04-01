Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клопп: «Сборная Бразилии пытается подражать «Ливерпулю»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о рабочих взаимоотношениях с тренером сборной Бразилии Тите. По словам Клоппа, бразильцы во многом пытаются брать пример с игры «Ливерпуля».

    «Мы много контактируем с Тите, которому нравится наша игра. Мы стали наигрывать Фирмино в роли девятки, а теперь он выходит на этой позиции и в сборной Бразилии. Тите в своих задумках пытается подражать моему «Ливерпулю», – сказал Клопп.

    Напомним, сборная Бразилии стала первой командой, обеспечившей себе участие на чемпионате мира-2018.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2017 09:31
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: -5

      Егориус 1 апреля 2017, 14:56

      Ебнутый что ли?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      NAKENA > Егориус 5 апреля 2017, 10:16

      Почему?????????? В каком то смысле все продолжают Ливерпулю и это 100% правда!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5845

      AtticusFinch 1 апреля 2017, 12:30

      Ну сморозил))А сборная России подражает Ростову?)Наигрывает Бухарова и Полоза?))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      NAKENA > AtticusFinch 5 апреля 2017, 10:17

      а что, в России играют футбол???????????????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Freaky 1 апреля 2017, 10:05

      Хорошо, когда есть подобные взаимодействия в клубах и сборных.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 1 апреля 2017, 09:50

      В каком то смысле все продолжают Ливерпулю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Русик292 1 апреля 2017, 09:44

      Смешно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11