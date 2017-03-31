Сутормин: «Хотел бы поработать с таким специалистом, как Бердыев»

Полузащитник «Волгаря» Алексей Сутормин рассказал, как относится к интересу со стороны «Ростова». Ранее сообщалось, что зимой астраханский клуб отказался отпускать игрока.

«Намерен попробовать силы в Премьер-лиге. И использовать свой шанс, когда он представится. Хотел бы поработать с таким специалистом, как Курбан Бердыев. Надеюсь, что буду готов к игре в РФПЛ.

Летом откроется трансферное окно. Дальше посмотрим, но сейчас мне нужно продолжать играть, показывать себя на поле и добиваться результатов с «Волгарем», – сказал Сутормин.

В нынешнем сезоне ФНЛ Сутормин провел 28 матчей, забив пять голов.