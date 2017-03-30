Феррейра-Карраско попал в сферу интересов «Баварии»

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско ближайшим летом может сменить клуб. Футболистом заинтересовалась «Бавария», которая видит в бельгийце замену Франку Рибери, Арьену Роббену и Дугласу Косте. Отмечается, что главный тренер мюнхенского клуба Карло Анчелотти лично настаивает на покупке хавбека.

Сообщается, что в контракте игрока, которой истекает летом 2022 года, прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.

23-летний Феррейра-Карраско выступает за «Атлетико» с 2014 года. На его счету 51 матч и 12 забитых голов.