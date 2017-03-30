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Гарай: «Чемпионат мира без Аргентины – не чемпионат мира»

30 марта 2017, 21:47
3

Защитник «Валенсии» и сборной Аргентины Эсекьель Гарай поделился мнением о перспективах выхода национальной команды на чемпионат мира 2018 года, которой пройдет в России. Также игрок высказал мнение о дисквалификации Лионеля Месси.

«Чемпионат мира без Аргентины – не чемпионат мира. За нашу команду выступает лучший игрок планеты – Лионель Месси. Его дисквалифицировали на достаточно серьезный срок, но у нас есть большие игроки, входящие в число топ-футболистов», – сказал Гарай.

Аргентина на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице отборочного этапа.

Источник: AS
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Валенсия Аргентина Месси Лионель Гарай Эсекьель
Комментарии (3)
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absent32
1490901394
бред!!! если не заслужили участие на ЧМ, то на то он и спортивный и справедливый подход!!! не будет аргентины с месси, будет эквадор, колумбия или даже перу. и болельщики этих стран будут не меньше аргентинских переживать за своих!!!
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ijgjr
1490902950
если вы не прошли - значит вам там делать нечего - а чемпионат пройдет
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elizaveta-285
1491002556
Это спорт! Не попали - не плачьте!
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