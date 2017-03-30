Гарай: «Чемпионат мира без Аргентины – не чемпионат мира»

Защитник «Валенсии» и сборной Аргентины Эсекьель Гарай поделился мнением о перспективах выхода национальной команды на чемпионат мира 2018 года, которой пройдет в России. Также игрок высказал мнение о дисквалификации Лионеля Месси.

«Чемпионат мира без Аргентины – не чемпионат мира. За нашу команду выступает лучший игрок планеты – Лионель Месси. Его дисквалифицировали на достаточно серьезный срок, но у нас есть большие игроки, входящие в число топ-футболистов», – сказал Гарай.

Аргентина на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице отборочного этапа.