Тапия назвал дисквалификацию Месси несправедливой

Новый президент Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Клаудио Тапия заявил, что в ближайшее время организация оспорит дисквалификацию нападающего сборной Лионеля Месси.

«Мы считаем это наказание несправедливым. В ближайшее время нами будет подана соответствующая апелляция. К этому будут привлечены все необходимые ресурсы», – приводит слова Тапии пресс-служба АФА.

Напомним, ФИФА отстранила Лионеля Месси на четыре международных матча за оскорбление судьи во встрече с Чили (1:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.