Жоаозиньо: «В России уже шесть лет и полностью освоился здесь»

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо признался, что в некоторых вещах чувствует себя по-настоящему русским человеком. При этом он продолжает изучать русский язык, пишет на нем и общается с друзьями.

– На период матчей национальных команд футболистам «Краснодара» дали отпуск. Но вы все равно остались в городе – почему?

– Я уже достаточно долго живу в Краснодаре, у меня здесь очень много друзей и есть чем заняться. Да и выходных нам дали всего три дня. Пока будешь куда-то лететь – день уже теряешь. А вообще я уже чувствую себя здесь как дома.

– Вы разговариваете по-русски все лучше и лучше. Специально где-то занимаетесь?

– Нет, сейчас я учу язык сам. Просто много общаюсь с друзьями на русском. Постоянно его слышу в команде, в городе и постепенно запоминаю все больше и больше слов. Раньше я ходил на занятия с преподавателем. Сейчас я их приостановил, но совсем скоро, наверное, возобновлю обучение.

– А писать на русском языке умеете?

– Да, писать я тоже умею. Часто приходится переписываться с друзьями, вот и научился.

– Недавно вы получили российский паспорт. Ощущаете себя русским или, по сути, ничего не изменилось?

– Безусловно, есть определенные вещи на уровне менталитета, которые я уже воспринимаю как русский человек. Это нормально. Паспорт я получил недавно, но живу в России уже шесть лет и полностью освоился в этой стране.