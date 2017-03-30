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  • Жоаозиньо: «В России уже шесть лет и полностью освоился здесь»

Жоаозиньо: «В России уже шесть лет и полностью освоился здесь»

30 марта 2017, 06:02
3

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо признался, что в некоторых вещах чувствует себя по-настоящему русским человеком. При этом он продолжает изучать русский язык, пишет на нем и общается с друзьями.

– На период матчей национальных команд футболистам «Краснодара» дали отпуск. Но вы все равно остались в городе – почему?

– Я уже достаточно долго живу в Краснодаре, у меня здесь очень много друзей и есть чем заняться. Да и выходных нам дали всего три дня. Пока будешь куда-то лететь – день уже теряешь. А вообще я уже чувствую себя здесь как дома.

– Вы разговариваете по-русски все лучше и лучше. Специально где-то занимаетесь?

– Нет, сейчас я учу язык сам. Просто много общаюсь с друзьями на русском. Постоянно его слышу в команде, в городе и постепенно запоминаю все больше и больше слов. Раньше я ходил на занятия с преподавателем. Сейчас я их приостановил, но совсем скоро, наверное, возобновлю обучение.

– А писать на русском языке умеете?

– Да, писать я тоже умею. Часто приходится переписываться с друзьями, вот и научился.

– Недавно вы получили российский паспорт. Ощущаете себя русским или, по сути, ничего не изменилось?

– Безусловно, есть определенные вещи на уровне менталитета, которые я уже воспринимаю как русский человек. Это нормально. Паспорт я получил недавно, но живу в России уже шесть лет и полностью освоился в этой стране.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Краснодар Жоаозиньо
Комментарии (3)
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ArReal
1490861736
Намекает на сборную)))
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cska-62
1490866550
Молодец! Вот такие легионеры нам и нужны, а не "залётные птахи".
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Дмитрий Александрович
1490866758
Жо давай в сборную. Может хоть поживей игра будет.
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