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Синицын: «Я допустил ошибку в матче против «Сельты»

29 марта 2017, 23:16
2

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын заявил, что признает ошибку, допущенную в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Севильи» (0:2), а также рассказал о разговоре с президентом краснодарского клуба Сергеем Галицким.

– В домашнем матче с «Сельтой» у вас был шанс не пропустить гол от Аспаса?

– Там произошла ошибочная оценка ситуации. Мне нужно было оставаться в воротах, так как защитники доставали игрока. Но желание помочь, сохранить нам шансы сыграли роль. Поддался эмоциям впервые за матч. Плюс было небольшое проскальзывание ноги, немного на этом потерял время.

– Часто ли вы общаетесь с Сергеем Галицким? После памятного матча с «Ростовом» о вашей беседе много говорили.

– Он же занятой человек. Таких долгих бесед немного. Тогда у нас была подготовка к какому-то матчу, Сергей Николаевич приехал, чтобы поговорить с командой. И пока все собирались, возникла дискуссия по поводу пенальти. Он высказал свою точку зрения, я – свою.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Краснодар Сельта Синицын Андрей Галицкий Сергей
Комментарии (2)
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bolela_16
1490849437
а куда деваться, все очевидно...
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super.zenitchik
1490901131
Да ладно, Андрюха. Вся команда хумно была!
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