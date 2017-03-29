Черчесов: «В матче с Бельгией мы не стали рисковать Дзагоевым, почувствовавшим небольшой спазм»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что не стал подвергать риску здоровье полузащитника Алана Дзагоева в контрольной встрече с Бельгией (3:3). Игрок покинул поле уже через 16 минут после начала матча. По словам специалиста, у хавбека случился небольшой спазм.

«Дзагоев почувствовал небольшой спазм. Мы стараемся не рисковать здоровьем и сделали замену сразу же. И мы не знаем, есть ли травма или нет. Кстати, также пришлось поменять Максима Канунникова, по здоровью которого были проблемы. Выход Александра Бухарова планировался, но позднее», – сказал Черчесов.

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