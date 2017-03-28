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  • Ткачев: «Крылья Советов» могут обыграть ЦСКА. В футболе возможно все»

Ткачев: «Крылья Советов» могут обыграть ЦСКА. В футболе возможно все»

28 марта 2017, 18:17
12

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Ткачев поделился ожиданиями от матча 21-го тура РФПЛ против ЦСКА. Напомним, права на футболиста принадлежат армейцам.

– Как проходит твое восстановление и когда мы сможем снова увидеть тебя в игре?

– Думаю, что после игры с ЦСКА буду тренироваться в общей группе. Пока оценю свое физическое состояние на 30 процентов. Очень тяжело даются пока беговые тренировки, потому что много пропустил, был практически без движения. Но время еще есть. Так что скоро постараюсь вернуться на поле.

– Чего ожидаешь от игры «Крыльев» с ЦСКА?

– Игра будет очень сложной. Выезд, сильный соперник. Но самое главное, как говорит наш тренер – верить в свои силы и тогда мы сможем обыграть любую команду. Поэтому нужно биться друг за друга на поле. Не отбиваться, а обыгрывать соперника. В футболе возможно все. И у ЦСКА возможны проблемы, травмы. Надеюсь на хороший футбол и результат.

– Игра армейцев сильно изменилась после прихода Виктора Гончаренко?

– Изменилась тактика – ЦСКА играет в пять защитников. Команда находится в хорошем состоянии. Нового ничего, думаю, мы не увидим. Сильные стороны ЦСКА и так все знают. Фернандес будет много двигаться по флангу, Дзагоев защиту будет напрягать. Ну и Вернблум все мы знаем как на поле себя ведет. Правда, в жизни это совсем другой человек. Важно будет не проиграть борьбу и тогда все будет хорошо. Забить будет очень тяжело – все-таки их ворота Игорь Акинфеев защищает. Но забить нам обязательно нужно, потому что без голов побед не бывает. Буду переживать за наших ребят и поддерживать. Ну и пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим болельщикам. Пожалуйста, поддержите «Крылья»! Кто-то на стадионе, кто-то у экранов телевизора. Болейте всем сердцем за нас и не думайте о плохом, а мы постараемся порадовать вас победой.

– Какие шансы у ЦСКА догнать «Спартак» в чемпионской гонке?

– Сколько раз уже случалось, когда ЦСКА шли на третьем или пятом месте, а потом становились чемпионами. Шансы хорошие. Гонка продолжается. «Спартак» еще будет терять очки и концовка Чемпионата будет интересная.

Встреча состоится 2 апреля в 16:30 по московскому времени.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА Акинфеев Игорь Дзагоев Алан Ткачев Сергей Вернблум Понтус Фернандес Марио Гончаренко Виктор
Комментарии (12)
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pegas1276
1490715176
"Гонка продолжается. «Спартак» еще будет терять очки и концовка Чемпионата будет интересная." - слова греющие душу, армейцам победа и только победа, как последний бой...
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solyh-1962
1490721485
А цска не будет терять очки?
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Мары
1490725272
Ну в принципе не думаю, что Крылышки смогут оказать сопротивление.Обозначить его смогут.Оказать, нет.ЦСКА на своём поле ещё не проигрывало, а Крылышки в гостях ещё ни разу не выигрывали.Так что чуда не будет.
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Cant Stop
1490726415
не хочу плохого о Самарцах, но ЦСКА формируется, выглядит достойно, мотивация есть, у крылышек шансов нет.... простите, но цска реально борется за 1 место... и уверен займет его! а Крыльям хороших спонсоров и побед в последующих матчах!
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Васьок86
1490770991
К сожалению, я думаю, свой лучший матч в сезоне Крылья показали со Спартаком(((
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neofizer
1490797595
не в этот раз
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chempion_cska
1490798344
Не смогут, ЦСКА победит с разгромным счетом, уверен!
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