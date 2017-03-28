Селюк подтвердил, что Багайоко переходит в российский клуб, но опроверг, что этим клубом является «Ростов»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника «Сент-Труйдена» Мамаду Багайоко, подтвердил, что его клиент в ближайшее время перейдет в клуб РФПЛ, однако опровег информацию о том, что этот клуб «Ростов».

– Да нет, это не так. Я был в шоке, прочитав данную информацию. Багайоко я никому не предлагал, потому что по нему я уже договорился. А я всегда держу свое слово.

– Договорились по нему с российским клубом?

– Да. Но это не «Ростов». По Багайоко вопрос как бы закрыт.

– А по Гафару?

– Я не знаю, откуда этот журналист взял данную информацию. Думаю, Гафаром интересуются. Он талантливый, хороший парень. Сейчас он доказывает, что не зря находился на просмотре в ЦСКА. Наверное, «Ростов» им интересуется. Да и не только «Ростов». Учитывая, что летом Гафар станет свободным агентом.

– Багайоко перейдет в топовый российский клуб?

– Ну, зачем сейчас я буду конкретизировать? Это не играет роли. Если договорились – значит, договорились, В футбольном бизнесе нужно держать слово. Это вам не котлеты продавать. Если ты обманываешь, с тобой никто не будет работать, и ты будешь лузером в этом сообществе. Дождитесь мая-июня, тогда все станет ясно.