Миранчук заявил, что среди его поколения нет избалованных игроков

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук опроверг общепринятое мнение о том, что нынешнее поколение молодых футболистов избаловано большими деньгами. По словам 21-летнего хавбека, игроки стараются вести себя спокойно.

– В каждом поколении есть перспективные игроки. Не согласен, что сейчас нет талантливых футболистов. Просто раньше, наверное, их было больше.

– Многие считают, что игроков вашего возраста портят большие деньги, квартиры и машины...

– Среди ребят моего возраста практически не встретишь избалованных. Не вижу, чтобы у них были дорогие машины или квартиры. Не могу сказать, что кто-то часто ходит по клубам... Да, у некоторых есть то, что они заработали, но сказать, что кто-то сильно избалован, было бы неправильным.

– То есть ваше поколение игроков уже «переболело» этим?

– Наверное, просто часто слышали, что все это портит футболистов. Стараются, вероятно, как-то поспокойней себя вести.

В нынешнем сезоне чемпионата России Миранчук забил два гола и сделал два результативных паса в 19 матчах.