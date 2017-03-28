Мутко: «Возобновить Кубок содружества? А кто будет там играть?»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отреагировал на желание Азербайджана возобновить проведение Кубка содружества. Последний розыгрыш турнира состоялся в начале минувшего года. В июле глава РФС объявил о его закрытии.

«Сейчас анонсируют всякие переговоры по этому вопросу, но давайте сначала посмотрим, что будет. Вопрос же не в месте проведения Кубка Содружества. Сегодня объезжал Сочи, тут настроили до 15 полей хорошего качества. Мест много, но вопрос же в другом – в том, кто будет участвовать в турнире, ведь проблема в основе идеологии Кубка Содружества. Это ностальгия, создавался же турнир, чтобы дать возможность клубам постсоветского пространства играть между собой, это одно дело. Но потом от этого отказались, поскольку никто основные составы не присылал. Или снова сборные приглашать? У нас национальная команда на Мемориале Гранаткина играет. Суть-то в этом, сначала нужно решить, кто будет играть, а уже потом смотреть, где проводить Кубок», – сказа Мутко.