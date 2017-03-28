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  • Мутко: «Возобновить Кубок содружества? А кто будет там играть?»

Мутко: «Возобновить Кубок содружества? А кто будет там играть?»

28 марта 2017, 00:52
8

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отреагировал на желание Азербайджана возобновить проведение Кубка содружества. Последний розыгрыш турнира состоялся в начале минувшего года. В июле глава РФС объявил о его закрытии.

«Сейчас анонсируют всякие переговоры по этому вопросу, но давайте сначала посмотрим, что будет. Вопрос же не в месте проведения Кубка Содружества. Сегодня объезжал Сочи, тут настроили до 15 полей хорошего качества. Мест много, но вопрос же в другом – в том, кто будет участвовать в турнире, ведь проблема в основе идеологии Кубка Содружества. Это ностальгия, создавался же турнир, чтобы дать возможность клубам постсоветского пространства играть между собой, это одно дело. Но потом от этого отказались, поскольку никто основные составы не присылал. Или снова сборные приглашать? У нас национальная команда на Мемориале Гранаткина играет. Суть-то в этом, сначала нужно решить, кто будет играть, а уже потом смотреть, где проводить Кубок», – сказа Мутко.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия Мутко Виталий
Комментарии (8)
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ДАША Д
1490667999
Газзаеву нужно поручить, он придумает.
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kykyi
1490668204
Точно.Содружества уже не осталось. Разве что Сирия и Иран. Вот и все наше "Содружество".
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Tekken3
1490674180
Казахстан, Беларусь, Сирия, Иран, Сербы
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пряник929
1490674835
Делом займись, уйди в отставку...
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Danish Dynamite
1490677075
А он ведь прав... с ностальгией вспоминаю 1990-е, когда приезжали латыши ("Сконто"), грузины ("Динамо Тб"), об украинцах вообще молчу. Много хороших игроков раскрылось именно на Кубке Содружества, например, Александр Спивак, Дима Сычёв, Артём Безродный, Марьян Пахарь... Сейчас разве что белорусы да армяне с казахами согласятся...
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Болельщик Реал Мадрида
1490679781
Хотя в чем-то Мутко оказался прав. Я уже и не надеялся, что услышу из его уст, что-то толковое.
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