Данишевский: «Может, сделают ведущим на «Матч ТВ»

Нападающий Александр Данишевский, ранее выступавший в российской Премьер-лиге, рассказал о предложении от канала «Матч ТВ».

«После серии передач с Червиченко, они мне звонили и приглашали. Подумал тогда: а кому интересно услышать обо мне?

Молодые болельщики скажут: «Кто это вообще такой?». А болельщики старой закалки разве что вспомнят про «электричку». Понятно, что еще вспоминают про покер. Об этом, кстати, и говорили на «Матч ТВ» Савин с Червиченко.

Сейчас хотят завершающую передачу сделать, пообщаться. Если все рассказывать, то, может, еще ведущим сделают», – сказал Данишевский.

Полностью интервью с Александром Данишевским можно прочитать здесь.

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