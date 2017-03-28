Данишевский: «В «Анжи» было удивительно, что зарплату выдавали в пакетах»

Бывший нападающий «Анжи» Александр Данишевский рассказал о времени, проведенном в махачкалинском клубе. Футболист играл за команду в 2009 году.

− Каким был Анжи до Керимова? Как-то в интервью вы рассказывали, что по базе стреляли?

− Знаете, все было нормально. Но случалось всякое. Сидишь, играешь на базе в Play Station, и тут раз – выстрелы из автомата где-то раздаются. Может, свадьба была рядом. Сначала было дико, а потом уже привыкли. Удивительно было получать зарплату в пакетах.

− Каким образом?

− Нам выдавали зарплату купюрами номиналом в 50-100 рублей. То есть, приходишь за зарплатой и тебе дают пакет с деньгами. Часто шутили: «Денег нет − остался последний мешок». Это, наверное, самое удивительное воспоминание того «Анжи».

Полностью интервью с Александром Данишевским можно прочитать здесь.

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