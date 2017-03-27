«Барселона» планирует приобрести Канселу из-за высокой стоимости Бельерина

Защитник «Валенсии» Жоао Канселу в ближайшее время может пополнить ряды «Барселоны». Сообщается, что каталонцы переключили внимание на португальца, узнав, что трансфер защитника «Арсенала» Эктора Бельерина стоит слишком больших денег. «Арсенал» может потребовать за Бельерина 50 миллионов евро.

Также отмечается, что сине-гранатовые планируют расстаться с Андре Гомешем и Пако Алькасером, чтобы пополнить трансферный бюджет.

22-летний Канселу выступает за «Валенсию» с 2015 года. На его счету 35 матчей и один гол.