Работа тренером не является самоцелью для Анри

Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал возможность его прихода в лондонский «Арсенал» на место Арсена Венгера.

«В данном вопросе не все зависит от меня. Существуют определенные принципы, которые нужно соблюдать, несмотря на то что этот клуб у меня в сердце. Да, я слышал упоминание своего имени в контексте возможной замены Венгера, но сейчас я не могу это как-то прокомментировать, так как я испытываю безграничное уважение к работе, которую проделал этот тренер.

Готов ли я сменить Венгера? Я не могу этого сказать, и никто сейчас не может. Я не собираюсь быть консультантом всю оставшуюся жизнь, но работа тренера не является моей целью. Я постараюсь сделать все для этого, но пока что я просто учусь», – приводит слова Анри ВВС.

Напомним, что сейчас Анри входит в тренерский штаб сборной Бельгии.