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    Хамес может продолжить карьеру в «Ливерпуле»

    Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, колумбийца хочет заполучить «Ливерпуль». Источник, близкий к «Реалу», отметил, что Хамес не чувствует себя счастливым в команде и готов к смене клубной прописки.

    Нынешний контракт игрока с мадридцами рассчитан до конца июня 2020 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.

    В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Испании 14 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

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    26.03.2017 06:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 27 марта 2017, 13:56

      Ливерпулю конечно не хватает креатива в атаке, особенно если Коутиньо перейдет в другой клуб, но сможет ли Хамес потянуть в Англии, всё таки футбол тут намного жестче, чем в Испании...

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      Рейтинг: +206

      allkeeper 26 марта 2017, 20:13

      Это, наверное, получше чем Ракитич

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