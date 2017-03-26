Хамес может продолжить карьеру в «Ливерпуле»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, колумбийца хочет заполучить «Ливерпуль». Источник, близкий к «Реалу», отметил, что Хамес не чувствует себя счастливым в команде и готов к смене клубной прописки.

Нынешний контракт игрока с мадридцами рассчитан до конца июня 2020 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Испании 14 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.